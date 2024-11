di Redazione

LOCRI – Due feriti non gravi è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina attorno alle 9:15 sulla via Cosmano, strada che corre parallela alla SS106 e che collega Siderno a Locri. Uno scontro frontale, le cui cause sono in corso di accertamento da parte degli inquirenti, che ha visto coinvolte due utilitarie, una Panda e una Punto, con a bordo complessivamente tre persone. Uno dei due conducenti, a causa del violento impatto è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Siderno coordinati dal Capo Squadra Giuseppe Origlia, che hanno immediatamente provveduto a estrarre il ferito dalle lamiere e consegnarlo alle cure del 118. Ferito in maniera non grave l’altro conducente, anch’esso trasportato presso il nosocomio Locrese, mentre è rimasta illesa la passeggera della Panda.