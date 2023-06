di Francesca Cusumano

LOCRI – Detto, fatto.

Con apposito decreto, il sindaco Giuseppe Fontana, ha conferito le deleghe ai componenti del suo esecutivo.

Il 31 maggio scorso infatti, durante la prima assise consiliare, il primo cittadino aveva comunicato che l’attribuzione delle stesse agli assessori nominati, sarebbero pervenute nei giorni successivi.

E così, all’assessore e vicesindaco Alfredo Cappuccio, le deleghe all’Ambiente, Sviluppo Economico e Protezione Civile; alla prima eletta, Domenica Bumbaca, confermate la Pubblica Istruzione, Cultura, Politiche Sociali, Sport e Organizzazione Eventi; all’avvocato Ornella Monteleone, sono state attribuite le deleghe al Contenzioso, Sviluppo Turistico, Marketing Territoriale e Pari Opportunità; a Giuseppe Arone, quelle alla Manutenzione Rete Idrica e Stradale, Manutenzione Edifici Scolastici, Verde Pubblico, Arredo e Decoro Urbano, Sviluppo e Recupero delle Periferie, Risorse Agricole e Diritti degli Animali; all’assessore esterno Bruno Iorfida, come già anticipato dalla nostra testata, in qualità di esperto di contabilità in Enti pubblici (è, allo stato attuale, responsabile del ramo economico finanziario del Comune di Soverato), le deleghe al Bilancio, Tributi e Personale.

Restano alla diretta competenza del sindaco, tutte le altre funzioni non espressamente conferite ai singoli assessori (quali, in particolare, Sanità, Lavori Pubblici, Pubblica Illuminazione ed Efficientamento Energetico, Politiche Giovanili, Urbanistica, Viabilità).

Incarichi, saranno anche conferiti dal primo cittadino, ai consiglieri di maggioranza non facenti parte della Giunta.