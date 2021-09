LOCAMARE SIDERNO Giancola subentra a Surace

R. & P.

Si è svolto venerdì 17 settembre presso la sede dell’Ufficio Locale marittimo di Siderno Marina, l’avvicendamento tra il 1° Maresciallo Umberto SURACE – Titolare cedente – e il 1° Maresciallo Piero GIANCOLA – Titolare accettante. In tale occasione è avvenuto il formale saluto tra i due Sottufficiali alla presenza del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Roccella Jonica – Tenente di Vascello (CP) Tommaso D’ARPINO e della Dott.ssa Maria Stefania CARACCIOLO, in rappresentanza della Commissione Straordinaria del Comune di Siderno, intervenuta per ringraziare tutto il personale dell’Ufficio Locale Marittimo per quanto fatto finora. Il Titolare cedente, Umberto SURACE, ha tracciato il bilancio di quattro anni trascorsi all’Ufficio Locale Marittimo di Siderno Marina, evidenziando l’impegno del personale nell’attività di vigilanza sul demanio marittimo, sulla difesa dell’ambiente marino dall’inquinamento ed i controlli effettuati nel settore della pesca.

Durante il periodo trascorso, da Settembre 2017 a Settembre 2021, nella sede dell’Ufficio locale marittimo di Siderno, il maresciallo SURACE ha voluto esprimere la propria gratitudine nei confronti delle Forze Armate e Forze di Polizia locali, nonché alle varie Associazioni di Volontariato, che hanno fornito il proprio prezioso supporto nelle attività istituzionali svolte congiuntamente al personale di Locamare Siderno e con le quali si è instaurato un rapporto improntato sulla massima stima e rispetto reciproco.

Il 1° Maresciallo SURACE ha inoltre ringraziato vivamente il personale che è stato alle proprie dipendenze ed ha rivolto un ringraziamento particolare alla propria famiglia per averlo sostenuto e supportato nei quattro anni in cui ha ricoperto l’incarico di Titolare di Locamare Siderno Marina.

Ciao Il nuovo Titolare, Piero GIANCOLA, originario di Brindisi, ha frequentato la scuola sottufficiali di Taranto e La Maddalena, ed ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli studi di Viterbo. Ha prestato servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica, la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ed in ultimo presso Delegazione d Spiaggia di Monasterace Marina.

Nell’assumere il nuovo incarico, il Maresciallo Giancola ha ringraziato il collega cedente per l’eccellente lavoro svolto e per gli ottimi legami di stima e fiducia che ha saputo tessere con le amministrazioni locali e forze di polizia cooperanti, impegnandosi a proseguire l’azione nella medesima rotta già ben tracciata. Ha garantito inoltre, la massima collaborazione alle istituzioni ricadenti nel territorio di giurisdizione.