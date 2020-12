Lions club Monasterace Kaulon, martedì 29 dicembre serata di solidarietà

di Redazione

SIDERNO- “Anche se il Covid 19 ci impone di rimanere a casa, nulla ci impedirà di scambiarci gli auguri!” Con questo spirito la Fondazione Lions Distretto 108Ya, presieduta da Antonio Marte, e il Lions club Monasterace Kaulon, diretto da Daniela Futia, insieme allo Specialty club di Siderno, e in collaborazione con il Comitato dei clubs promotori, propongono, per il prossimo 29 dicembre, una serata’ di solidarietà in modalità online. Si tratta di un progetto finalizzato alla raccolta fondi da destinare alla fondazione Lions del distretto 108 ya. L’evento, previsto per martedì prossimo a partire dalle 20, è aperto a tutti, soci, familiari, amici e conoscenti dei club organizzatori. Sarà una serata originale per scambiarsi gli auguri e comunque piena di sorprese ed emozioni. Per partecipare bisognerà collegarsi al link indicato nella locandina dove sono inoltre specificati tutti i dettagli dell’iniziativa.