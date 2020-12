IPSIA Siderno, attivato Sportello Supporto Psicologico per tutta la comunità scolastica

di Redazione

SIDERNO-Attivato presso l’IPSIA di Siderno/Locri uno sportello per il supporto psicologico, rivolto agli studenti, alle loro famiglie, ma pure a tutto il Personale dell’Istituto. Tale servizio, gratuito per l’Utenza sopra specificata, consiste in una qualificata attività di consulenza e/assistenza psicologica, svolta da un Esperto Psicologo, finalizzata, in primis, a favorire l’inclusione e il successo formativo degli Studenti.

In particolare, esso si prefigge, anche in base a quanto segnalato dai Docenti facenti parte dei singoli Consigli di Classe, l’obiettivo di promuovere, nei giovani in età evolutiva, stili di vita tesi al raggiungimento del benessere relazionale e ciò per mezzo di colloqui e di consulenze psicologiche (ferma restando l’informativa resa agli interessati e il consenso dei genitori con riferimento agli studenti minorenni).

L’I.P.S.I.A. ha ritenuto opportuno attivarsi, oltre che ai fini del supporto psicologico mirato al benessere psico-fisico degli studenti e del Personale, anche per porre in essere una specifica attività di counseling. Quest’ultima attività consiste, appunto, in interventi di supporto nei confronti di soggetti con problematiche di varia natura e diretta al superamento delle difficoltà di adattamento rispetto a specifiche situazioni di tensione, per fornire un qualificato e utile supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di malessere psico-fisico, tenuto anche conto dell’attuale contesto emergenziale provocato dalla pandemia, che risulta connotato dall’aumento delle situazioni di disorientamento e di disagio psicologico e affettivo/relazionale.

Gli obiettivi principali dell’azione di supporto psicologico, secondo quanto illustrato dal Dirigente scolastico dell’Istituto Gaetano Pedullà tramite una apposita circolare pubblicata sul sito della scuola, consistono nel promuovere il benessere psico-fisico di studenti, insegnanti e Personale ATA. e, più in dettaglio, nel:

promuovere negli studenti l’acquisizione di competenze sociali e relazionali e di una maggiore fiducia in sè stessi;

costituire uno strumento qualificato per la prevenzione del disagio evolutivo nonché di fenomeni di demotivazione allo studio e di abbandono scolastico;

favorire il processo di orientamento scolastico;

favorire la cooperazione tra la scuola e le famiglie;

fornire ai Docenti strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti e supporto per gestire percorsi di educazione al benessere e all’affettività;

sostenere le famiglie nei processi educativi e nelle relazioni genitori/fìgli;

prevenire fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo.

In sintesi il servizio è stato strutturato in modo da assicurare:

Uno sportello di ascolto psicologico con colloqui individuali per ragazzi, insegnanti e Personale della scuola.

Partecipazione, all’occorrenza, ai consigli di classe consultivi, per fornire supporto e strumenti di approccio alle problematiche adolescenziali o metodologico-comportamentali.

Incontri con gruppi-classe su tematiche rivolte alla promozione di competenze sociali, relazionali o finalizzate alla prevenzione di fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo

Gli studenti minorenni potranno accedere allo sportello solo previa sottoscrizione del consenso informato da parte dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.

La Psicologa incaricata, individuata a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, riceverà previo appuntamento l’Utenza dell’IPSIA presso i locali del medesimo Istituto, nelle date e negli orari indicati sul sito della scuola, sempre nel rigoroso rispetto della privacy e delle norme di prevenzione anti-Covid ed opererà, altresì, in stretta sinergia con l’organizzazione scolastica econ i Docenti coordinatori dei vari consigli di classe.