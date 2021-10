(foto e video di Enzo Lacopo)

di Francesca Cusumano

LOCRI – Didattica a distanza da oggi e fino al prossimo 3 novembre, per tutti gli studenti del Liceo Classico Ivo Oliveti-Panetta di Locri.

Proprio ieri a causa del maltempo dei giorni passati, gli studenti sono stati costretti a rientrare nelle proprie case e a non poter svolgere regolarmente lezione, a causa dell’allagamento di alcune aule, dovuto alle abbondanti piogge che hanno danneggiato il soffitto, provocandone il cedimento in alcuni locali, tant’è che è apparso necessario il sopralluogo dei Vigili del Fuoco per constatarne la mancata accessibilità degli ambienti.

Sebbene la dirigenza dell’istituto d’istruzione superiore avesse successivamente comunicato per oggi la ripresa delle attività didattiche in presenza, nella giornata ordierna in alcuni locali degli uffici di segreteria, sono stati ritrovati dei calcinacci.

Da qui, il provvedimento relativo l’attivazione della Dad, da oggi 28 ottobre e fino a mercoledì 3 novembre (salvo diverse determinazioni da parte degli organi competenti), che comprenderà anche le attività di segreteria che si svolgeranno in modalità da remoto, scaturito dopo gli accordi telefonici intercorsi tra la dirigente scolastica e il dirigente Settore 12 della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

