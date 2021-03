R. & P.

Il prossimo 26 marzo si terrà a Firenze l’evento “Pensa 2040 – Cultura e cittadinanza attiva come strumento chiave di lotta alla criminalità organizzata”, un evento promosso da Avviso pubblico, Biennale Democrazia, Italia che cambia, Fondazione Giancarlo Siani Onlus e Crisi Come Opportunità.

L’Associazione Don Milani è stata una delle tre vincitrici della selezione promossa. L’obiettivo è stato quello di mappare le realtà che contribuiscono, attraverso la loro opera di prevenzione culturale costante e di coinvolgimento, alla presa di coscienza da parte delle comunità locali al fine di cambiare in meglio il nostro Paese. Alcune di queste esperienze fanno parte di reti, altre sono singole iniziative.

Per Pensa2040 sono state individuate, su tutto il territorio nazionale, le realtà virtuose e buone pratiche che utilizzino arti performative e cultura come strumento per promuovere la responsabilità civile e la lotta alla criminalità organizzata.

La proposta educativa del Don Milani, che da più di 25 anni opera nel territorio della Locride, è stata valutata particolarmente efficace in termini preventivi e soprattutto è stato premiato l’impegno a rispondere a dei concreti bisogni del territorio. Sono state inoltre valutate positivamente anche la sostenibilità nel tempo e la capacità di sviluppo di reti. “Sarà sicuramente un’occasione di confronto e condivisione – afferma Mariaelisa Giocondo, Presidente dell’Associazione Don Milani – un’opportunità per guardare altrove e guardarsi dentro, per decostruire gli stereotipi sulle mafie ed ampliare quel Noi che da anni proviamo, nel nostro piccolo, a costruire”.

Sarà un appuntamento da non perdere e che vede in programma la partecipazione, tra gli altri del Ministro dell’Interno Lamorgese, del Procuratore Nazionale Antimafia Cafiero de Raho, dei sindaci di Firenze Nardella, di Napoli De Magistris e di Reggio Calabria Falcomatà”.

Di seguito il programma:

FIRENZE 26.03.2021

PENSA 2040: CULTURA E CITTADINANZA ATTIVA COME STRUM<ENTO CHIAVE DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

26 marzo 2021 – Sala d’Arme, Palazzo Vecchio, Firenze

10.00 Introduce la giornata: Giovanni Minoli, Giornalista, autore televisivo

10.15 Intervengono:

– Dario Nardella, Sindaco del Comune di Firenze

– Roberto Montà, Presidente Avviso Pubblico

– Gianmario Siani, Presidente Fondazione Giancarlo Siani Onlus

In collegamento da Remoto

– Jacques Moscianese, Executive Director Institutional AffairsIntesa Sanpaolo

Video di presentazione del “Palcoscenico della legalità”, progetto a cura di Crisi Come Opportunità

11.00: Covid-19: un’occasione in più per mafie e corruzione

Federico Cafiero de Raho, Procuratore nazionale antimafia,

Luciana Lamorgese, Ministro dell’Interno

Alberto Vannucci, Professore di Scienza Politica presso Università di Pisa

Modera Giovanni Minoli, Giornalista

12.00: Cultura come strumento di contrasto alle mafie: impegni e proposte per gli amministratori locali

Giovanni Minoli, Giornalista

dialoga con

Federico Cafiero de Raho, Procuratore nazionale antimafia

Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno

Dario Nardella, Sindaco del Comune di Firenze

Intervengono da remoto

i sindaci di Napoli Luigi de Magistris, Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà

la Vice presidente della regione Emilia Romagna Elly Schlein

13.30 Pranzo: Proiezionedel documentario Dieci Storie proprio così di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano, prodotto da RAI Cinema

14.30 Ripresa lavori

Modera Iacopo Gori, Caporedattore Corriere della Sera – CorriereTv

Interviene Tommaso Sacchi, Assessore Cultura, moda e design del Comune di Firenze

Speech Buone Pratiche: i Comuni

Arcangela Galluzzo, Delegata alla Legalità del Comune di Fiumicino (RM) presenterà Notte Bianca della Legalità di Fiumicino

Michele Abbaticchio, Sindaco del Comune di Bitonto (BA) presenterà Bitalk

Giulia Di Girolamo, Delegata alla Legalità del Comune di Bologna presenterà Narrare le mafie. Buone pratiche della città Metropolitana di Bologna

Nicola Leoni, Sindaco del Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) presenterà Raccontiamoci le mafie

Daniela Bartolini, Italia che Cambia, presenta la Mappa Italia che cambia e introduce le Associazioni virtuose

Speech Buone Pratiche: le Associazioni

Danilo Chirico, presidente Associazione Da Sud

Mariaelisa Giocondo, presidente Associazione Don Milani

Davide D’Errico, fondatore Opportunity Onlus

16.00: Bandi pubblici: Quali opportunità per il territorio

Giuseppe Caruso, Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi del Comune di Modena

Angela D’Arrigo, Founder e general manager presso meetCULTURA, Consulente per enti pubblici, no-profit e aziende per l’ideazione, il fundraising e il management di progetti culturali e per lo sviluppo territoriale

Interventi dei Sindaci d’Italia collegati on line

18.00: Conclusioni e saluti

Giulia Minoli, Vicepresidente Crisi Come Opportunità