DO DI MALTO Domani pomeriggio on line “Uno Spettacolo di birre”

R. & P.

Giovedì 25 marzo 2021 alle ore 17:30 Giuseppe Salvatore Grosso

Ciponte, in collaborazione con Antonio Andreoli, vi terrà compagnia

per “UNO SPETTACOLO DI BIRRE”.

Personaggi del mondo della birra e dell’arte si alterneranno, in

diretta web sulle pagine facebook e youtube di Do di Malto e

LavorareInCalabria, per festeggiare la birra artigianale.

Birra e Arte, due mondi che hanno l’obiettivo comune di fare star bene le

persone, quanto più possibile insieme, e condividono le pinte di birra

bevute dopo un concerto, uno spettacolo, un film al cinema. Un evento

di buon augurio per un presto ritorno alla normalità.

Uno Spettacolo di Birre rientra negli eventi dell’Italy Beer Week

organizzato da Cronache di Birra. Un invito a tutte le realtà del

territorio a interpretare a proprio modo la celebrazione di questa

bevanda.



Do di Malto lo fa coinvolgendo unicamente calabresi.

Il mixologist Gianfranco Cacciola; l’attore, regista e drammaturgo

Dario De Luca; il responsabile regionale di Beer Tasters di

Unionbirrai Alessandro Donato; il publican di Officina Pab Andrea

Filocamo; il musicista Michele Gazzaruso; l’attore, autore e regista

Ernesto Orrico; la regista teatrale e cuciniera Giulia Secreti.

Con ognuno Giuseppe e Antonio scambieranno due chiacchiere, come al

bancone di un pub, intervallate da performance e musica.