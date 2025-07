di Patrizia Massara Di Nallo (foto fonte Wikipedia)

REGGIO CALABRIA – Il 19 luglio in Piazza del Popolo a Reggio Calabria si terrà un live eccezionale e senza precedenti che vedrà protagonista il pianista Stefano Bollani in collaborazione con cinque straordinari talenti musicali tra i più prestigiosi al mondo, ciascuno con una visione artistica distintiva e una carriera d’eccezione. Il18 luglio si replicherà al Teatro all’aperto di PiazzaVermicelli dell’ Università della Calabria a Rende (CS). L’evento all’Unical è voluto dal rettore Nicola Leone nel quadro dei Grandi Eventi dell’Università della Calabria. Entrambe le date sono organizzate dalla Show Net di Ruggero Pegna per Fatti di Musica, il Festival-Premio del Live d’Autore, 39° edizione.

Maestro nel fare della musica un gioco da reinventare ogni volta, Stefano Bollani darà vita a un quintetto unico con un repertorio inedito e composto appositamente per questa nuova formazione. Insieme a lui, in questo concerto evento, ci saranno Jeff Ballard alla batteria, uno dei batteristi più versatili della scena jazz contemporanea per anni al fianco di Ray Charles e di stelle come Brad Mehldau, Chick Corea e Pat Metheny; Larry Grenadier al basso, acclamato come uno dei più grandi bassisti del jazz moderno, che ha suonato con leggende come Joe Henderson, Stan Getz, Joshua Redman e Paul Motian; Vincent Peirani alla fisarmonica, innovatore e reinventore di questo strumento grazie a una visione che abbraccia jazz, musica classica, world music e rock; Mauro Refosco alle percussioni, sound designer di fama internazionale, che ha collaborato con artisti come David Byrne, i Red Hot Chili Peppers e Thom Yorke e che, con la sua band Forro in the Dark, ha portato la musica brasiliana in giro per il mondo. A Stefano Bollani, inoltre, sarà consegnato il Riccio d’Argento ai “Migliori Live dell’Anno”, lo storico oscar del festival realizzato dal maestro orafo crotonese Gerardo Sacco. Per questo concerto, che è uno degli eventi musicali più straordinari e attesi del panorama musicale e per la Calabria un appuntamento imperdibile, i biglietti sono in vendita su Ticketone e nei punti Ticketone,mentre per informazioni: segreteria Show Net tel. 0968441888.

L’eclettismo dello stile, il virtuosismo poliedrico e l’improvvisazione sono caratteristiche distintive di Bollani che si sono potute apprezzare nel 2021,2022 , 2023 e 2024 quando,insieme alla moglie Valentina Cenni, ha condotto su Rai 3 Via dei Matti nº0, trasmissione che lo ha fatto conoscere al grande pubblico e grazie alla quale si è aggiudicato il Premio Flaiano per il miglior programma culturale.

Stefano Bollani è tra i musicisti italiani più stimati e amati al mondo, capace di spaziare tra jazz, classica e musica brasiliana con uno spirito di continua esplorazione. Ha collaborato infatti, con leggende come Chick Corea, Pat Metheny, Vanta collaborazioni con i musicisti Gato Barbieri, Chano Domínguez, Bill Frisell, Sol Gabetta, , Gabriele Mirabassi, Egberto Gismonti, Lee Konitz, Bobby McFerrin, Gonzalo Rubalcaba, Chucho Valdés, Caetano Veloso, Trilok Gurtu, Phil Woods, Hector Zazou, Anat Cohen, Stian Carstensen e Richard Galliano, e ha inciso per prestigiose etichette quali ECM, Label Bleu e ACT. Ha composto colonne sonore tra cui Il pataffio premiato con il David di Donatello nel 2023 ed è autore di libri e protagonista di spettacoli teatrali.

Un lungo sodalizio è stato quello con il trombettista Enrico Rava, insieme al quale ha inciso più di quindici dischi e ha suonato regolarmente con alcuni dei più importanti jazzisti italiani: Paolo Fresu, Roberto Gatto ed Enzo Pietropaoli. Votato all’improvvisazione, Bollani si è cimentato con i progetti più disparati esibendosi con numerose orchestre sinfoniche (Filarmonica della Scala, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Gewandhaus di Lipsia, Concertgebouw di Amsterdam, l’Orchestre de Paris, Toronto Symphony Orches tra tra le altre) e con direttori come Riccardo Chailly, Daniel Harding, Kristjan Järvi, Zubin Mehta, Gianandrea Noseda e Antonio Pappano. Ha all’attivo 49 album oltre a una lunga lista di collaborazioni discografiche. Importante nella carriera dell’artista è la pubblicazione di Piano solo nel 2006 che la rivista Musica Jazz ha premiato come disco dell’anno nominando Bollani musicista italiano dell’anno (riconoscimento che otterrà anche nel 2010). Nel 2007 vince l’Hans Koller European Jazz Prize come migliore musicista europeo del 2007, e viene inserito dalla rivista americana All About Jazz nell’elenco dei cinque più importanti musicisti dell’anno insieme a Dave Brubeck, Ornette Coleman, Charles Mingus e Sonny Rollins, mentre nel 2010 ottiene la laurea honoris causa dal Berklee College of Music .