La Jonica Siderno vince un’altra partita, battuto il Mammola

Campionato Terza Categoria Girone F s.s. 2022/2023

11^ Giornata

Mammola – Jonica Siderno 1-3

Marcatori: 18′ R. Pasqualino (JS) 19′ S. Scali (M) 25′ S. Galluzzo (JS) 43′ Saccà (JS).

SIDERNO – Il Mammola viene battuto fra le mure amiche, e la Jonica Siderno riprende il comando della classifica. Si fa sempre più avvincente questo girone di Terza Categoria tra la Jonica è il San Ferdinando, tutto fa presagire che lo scontro diretto sarà il film conclusivo di questo campionato. Ma occhio alle insidie delle giornate che precedono questo scontro, e la Jonica Siderno non sbaglia a Mammola,in un campo difficile.

La Jonica si presenta a Mammola con il rientrante Costa G., che inizialmente si accomoda in panchina e Prochilo, ragazzo che sembra non stancarsi mai e che fa della corsa e della resistenza la sua arma migliore e che insieme a Loccisano, formano una diga a centrocampo, a copertura dei tre tenori A. Pasqualino – A. Commisso – Stefano a sostegno di S. Galluzzo. In porta il solito G. Gullace, e linea difensiva formata da Pasqualino Rocco, Saccà, il capitano Fuda Vincenzo, ragazzo di categoria superiore,e Gullaci Francesco. Pronti partenza e via, la Jonica inizia a fare gioco, con il suo nuovo numero 10, Commisso detto Gesi, oramai adattato nel suo nuovo ruolo, dove con i vari cambi di gioco e con le ali, soprattutto con Pasqualino Andrea all’inizio, mettono in difficoltà la difesa viola, sfiorando la rete prima con S. Galluzzo al 10’ pt e poi con lo stesso Commisso, che solo davanti al portiere, non trova la porta e sulla ribattuta si supera il portiere, che coprendo la porta su Galluzzo, salva il risultato sullo 0a0.

Ma questo è solo il preludio al goal, che arriva con il solito veterano della squadra Rocco Pasqualino, che con un tiro da fuori da più di 30 metri, trova uno splendido goal che porta la Jonica in vantaggio. Passano appena 5’ minuti e a trovare la rete è la squadra di casa,dove l’attaccante Scali firma una rete davvero di altre categoria. Stop di petto e subito tiro al volo, che si insacca sotto il sette, dove Gullace niente può fare. Applausi e pareggio che dura soltanto 3 minuti, perché la Jonica Siderno trova nuovamente il vantaggio, questa volta con l’attaccante Simone Galluzzo, che su un cross di Luigi Stefano, da vero rapinatore d’area, anticipa il difensore e trova il goal portando il risultato sullo 1-2. Da sottolineare la prova di Galluzzo il sempreverde.

La Jonica si scrolla di dosso subito la tensione e inizia a fare gioco,dove però il portiere di casa viene poco impensierito, ma su calcio da fermo battuto da Commisso Antonio e il difensore bomber Saccà Francesco che di testa trova la rete è porta la sua squadra sul 3a1 e il suo sesto sigillo in questo campionato. Finisce il primo tempo su varie lotte a centrocampo e niente più. Inizia il secondo tempo, ed è il Mammola che si fa vivo e che trova spesso e volentieri la porta, ma trova un Gullace super e in giornata, dove aldilà del goal preso, cala la saracinesca e rende la sua porta impenetrabile.

Due sono i miracoli del portiere nel secondo tempo, uno su punizione dove la toglie dall’incrocio dei pali, l’altra parata super, nell’area piccola del portiere a due passi dalla linea della porta, si supera su una girata dell’attaccante Mammolese. Il duo Costa-Raso porta a casa un’altra splendida vittoria, importantissima data le assenze, anche se oramai sembra che stiano tutti rientrando, aldilà di Mario Fuda, dove purtroppo per lui la stagione è finita. Dalla prossima rientrerà anche Michele Commisso, terzino di fascia sinistra, così la Jonica avrà un altro uomo a sua disposizione.

Domenica 19 Febbraio la Jonica Siderno disputerà il recupero della 9a Giornata con il Sant’Elia, appuntamento dunque allo stadio F. Raciti’ di Siderno alle ore 15.

Mammola: Macrì S., Vozzo N., Giovinazzo N., Panetta A., Noto L., Agostino R., Aquino F., Scali S., Bruzzese S., Agostino D., Tedesco M. A disp: Romeo R., Fazzolari S., Rando’ N., MurruniJ., Galluzzo F., Macrì A., Panetta S., Bruzzese N.

Jonica Siderno: Gullaci G., Pasqualino R., Loccisano, Fuda V. (C), Saccà, Pasqualino A., Prochilo, Galluzzo S., Commisso A., Stefano. A disp: Fuda A., Raso, Filippone, Carabetta, Commisso R., Archinà, Pipicella, Costa G., Correale. Allenatori: T. Costa – R. Raso.