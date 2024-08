R. & P.

ABRUZZO – I ragazzi 2008 e 2010 sono presenti alle finali nazionali del torneo LB 3×3 Basketball League in Abruzzo. Passando dallo Streetball disputato nelle giornate dal 12 al 14 agosto, i ragazzi di Bovalino accedono alla fase delle finali. In questi giorni si confrontano con i pari d’Italia che si sono distinti nei vari tornei estivi. Trasferta impegnativa ma non si accettano limiti alla voglia di crescere.

I ragazzi accompagnati dallo staff della Cono, con supervisione di coach Lizzi, sono in campo con la categoria Under 14 e con la categoria Under 16. Pronti a vivere giornate di sport e socialità dalle quali non si può che uscire arricchiti. Obiettivo primario esserci e confrontarsi.

Gli atleti: Lizzi Giovanni, De Vita Francesco, Giorgi Nathan, Mallamo Gabriele, Nirta Francesco.