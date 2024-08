R. & P.

SIDERNO – Grande innesto difensivo per il Città di Siderno che acquisisce le prestazioni sportive del classe 2000 Sowe Alieu, per tutti “Alex”. Il calciatore conta esperienze in categorie superiori, in particolare con il Roccella ed a Bivongi Pazzano. Difensore centrale molto forte fisicamente che contribuirà a schermare il reparto arretrato.