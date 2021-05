ITALIA DEL MERIDIONE Verso il coordinamento della Locride

R. & P.

Venerdì 21 maggio si è tenuta a Reggio Calabria una riunione dei vertici di Italia del Meridione, presenti il Segretario Regionale, On. Nicodemo Filippelli, il Segretario Federale, On. Orlandino Greco, la Vicesegretaria Regionale, Rita De Lorenzo, il Commissario Area Metropolitana, Antonio Malara, il Commissario Cittadino di Reggio Calabria, Vittorio Bruno e il Responsabile Organizzativo Area Metropolitana, Pietro Sergi (nella foto). Nel corso della riunione, molto proficua e con diverse proposte organizzative e programmatiche, si è deciso di istituire il Coordinamento della Locride.

La Locride è stato uno degli argomenti centrali della riunione, un territorio da sempre bisognoso di attenzione in ogni ambito: Sanitario, infrastrutturale, Sociale, occupazionale. Un territorio interessato da un inarrestabile spopolamento demografico con i Borghi ormai abitati da pochi nuclei famigliari. Questo spopolamento determina il disinteresse di alcune forze Politiche, poco attratte dal radicamento politico in quanto il territorio offre uno scarso apporto in termini elettorali e al contempo è pieno di problemi atavici e irrisolti, ma che offre, al contempo, una buona attenzione da parte dei Media nazionali, condizione che induce alcuni personaggi in continua ricerca di visibilità che inscenano passerelle elettorali alle quali non fanno mai seguito atti concreti. Ne sia riprova l’attuale situazione generale dell’area Locridea.

IdM, invece, ha opportunamente deciso di agire in coerenza con la sua spiccata predisposizione e sensibilità territoriale di Partito Federale, dando fiducia a persone che conoscono le problematiche specifiche di questa area depressa e mai davvero considerata dalle Istituzioni di ogni ordine e livello.

La quasi totale assenza di una Sanità degna di un Paese Occidentale, le infrastrutture come la trasversale Bovalino Bagnara, iniziata e abbandonata dopo il taglio del nastro per il primo, e unico, chilometro costruito, il nodo mai risolto della disoccupazione giovanile, causa principale, insieme alla mancanza di servizi, dello spopolamento dell’area, la situazione di assoluta anomalia dovuta allo scioglimento delle amministrazioni comunali attraverso una legge spesso applicata con troppa disinvoltura e discrezione da parte degli organi preposti, oltre alla disperata posizione debitoria che ne strozza l’azione amministrativa.

A breve verrà istituita un’altra area molto importante e ricca di storia e Cultura come l’Area Grecanica, con le sue tante attrazioni turistiche e Culturali.

IdM, inoltre, si organizza anche in vista delle prossime tornate elettorali, in particolar modo per le prossime Elezioni Regionali, dove si presenterà con proprie liste e candidati espressi dal territorio e con programmi chiari e mirati che saranno gli unici strumenti che determineranno le alleanze per le Regionali di settembre o ottobre.

Direzione IdM Area Metropolitana Reggio Calabria