Premio Francesco Misiano. Mercoledì 26 maggio, all’Ipsia Siderno, il libro su Corrado Alvaro e il Cinema

SIDERNO- Mercoledì 26 maggio, a partire dalle ore 11, presso i locali dell’ Ipsia di Siderno Locri, siti in Siderno, in via Mazzini, verrà presentato il libro di Maria Cristina Briguglio e Giovanni Scarfò dal titolo “Corrado Alvaro e il cinema“.

La presentazione si inserisce nell’ambito del Premio Cinematografico Francesco Misiano, giunto all’ottava edizione, organizzato dall’omonio Centro studi e patrocinato dalla Regione Calabria e dal Comune di Ardore.

Nel corso della manifestazione verrà proiettato il documentario “terra da Alvaro” di Giampaolo Callegari.

