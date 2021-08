INCENDI Pd: “Il Governo ha deliberato lo stato di emergenza”

“Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per la Calabria, a seguito dei numerosi e devastanti incendi delle scorse settimane in cui hanno, purtroppo, perso la vita tante persone.

Come Partito Democratico della Calabria lo abbiamo chiesto fin dal primo momento -dichiara Stefano Graziano, commissario regionale- anche per supplire al silenzio di Spirlì e di Occhiuto che, pur governando la Regione Calabria, non hanno saputo rappresentarla davanti ad una immane tragedia come quella vissuta nei boschi calabresi.

Gli strumenti che lo stato di emergenza assicura per affrontare gli interventi di recupero delle aree devastate dalle fiamme -conclude Graziano- dovranno dare risposte immediate e coerenti con i danni subiti dai territori”