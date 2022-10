IL CONVEGNO Bronzi di Riace, cinquant’anni di gloria e misteri

Redazione – Nell’anno 2022 ricorre il cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace nei fondali del mare Jonio nella Baia di Riace. Per l’occasione, l’Associazione italiana di Cultura classica, delegazione della Locride, “Maria Stella Triolo”, presieduta da Maria Caterina Aiello, ha organizzato un convegno per il 27 ottobre prossimo alle ore 16,30 che si terrà a Riace presso l’hotel Federica. Alla importante iniziativa parteciperanno: l’associazione italiana di Cultura classica, fondata nel 1897 e insignita con la medaglia del Presidente della Repubblica nel 2015 con la prestigiosa presenza ddi Natascia Pellè, vicesegretaria e tesoriera nazionale, il Sidus Club, che opera sul territorio dal 1983 per la promozione del territorio e il Comune di Riace.

Dopo i saluti di Maria Caterina Aiello, presidente Aicc Locride e Sidus Club, interverranno: Antonio Trifoli, sindaco di Riace; Giusy Princi, vicepresidente della Regione Calabria; Tilde Minasi, senatrice della Repubblica Italiana; Salvatore Critelli, coordinatore Dottorato di ricerca Siace – Dipartimento di ingegneria dell’Ambiente (Diam); Natascia Pellè, vicesegretaria e tesoriera nazionale Aicc.

Inoltre, porteranno il loro contributo al convegno: Paola Radici Colace, già ordinario di Filologa classica dell’Università di Messina; Paoletti Maurizio, professore di Archeologia classica dell’Università della Calabria; Elia Fiorenza, docente di Archeologia e Storia dell’Arte della Calabria Bizantina presso l’Università della Calabria; Domenico Capponi, Deputazione di Storia Patria per la Calabria.

Gli interventi saranno moderati da Vincenzo Tavernese, socio Aicc, delegazione della Locride «Maria Stella Triolo».