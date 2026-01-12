di Patrizia Massara Di Nallo

REGGIO CALABRIA – In occasione degli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature, prende vita il nuovo tour di Angelo Branduardi: “IL CANTICO” in partenza da marzo 2025.

Un evento unico che trasporterà il pubblico in un viaggio musicale e spirituale attraverso la vita e le parole di San Francesco d’Assisi, figura iconica di luce, povertà, letizia e poesia.

Il tour si ispira alla figura solare e vitale del “Poverello di Assisi,” come racconta lo stesso Branduardi:“La vita di San Francesco d’Assisi é quella di un uomo che diventa Santo… un uomo (e quindi un Santo) che sceglie la gioia di vivere, la raccomanda ai suoi discepoli, ama la povertà ‘mai disgiunta dalla letizia’… Francesco é oggi più che mai Santo, ma è anche grande poeta; amava cantare e lo faceva spesso, anche da solo… io ho provato a ridare voce alle sue parole perché si possa di nuovo cantarle.”

Il Cantico sarà un’occasione per rivivere la profondità degli scritti francescani e lasciarsi ispirare dai temi contemporanei che San Francesco, già nel suo tempo, sapeva incarnare con straordinaria modernità: povertà, ecologia, amore per la vita e accoglienza.

Per l’occasione Branduardi tornerà a calcare i palchi con la band al completo, infatti insieme al Maestro Branduardi, saliranno sul palco grandi musicisti: Fabio Valdemarin alle tastiere –

Nicola Oliva alle chitarre – Stefano Olivato al basso – Davide Ragazzoni alla batteria.



Un appuntamento imperdibile che unisce la musica al messaggio di speranza e amore universale di San Francesco. Il concerto si svolgerà il 16-gennaio 2026 alle ore 21,00 al Teatro Cilea di Reggio Calabria con ingresso a pagamento 30 euro Info. 0965 312701 – 0965 895162 I biglietti sono disponibili su Ticketone https://www.ticketone.it/event/angelo-branduardi-il-cantico-teatro-cilea-20776059/ Tutti gli aggiornamenti sul sito ufficiale https://www.angelobranduardi.it/ Una produzione JM Production e Lungomare Srl. JM Production, gestita da Daniela Runci, si occupa di produzione e contatti specifici, mentre Lungomare Srl, con sede a Bologna, è un’etichetta discografica indipendente (affiliata AFI) che gestisce produzione di eventi, ricerca sponsor, sincronizzazioni e consulenza artistica/legale, coordinando anche i tour. In sintesi, lavorano in sinergia per la realizzazione di progetti artistici e musicali, dalla produzione alla gestione dell’evento.