di Gianluca Albanese

SIDERNO – Più che semplici visitatori, gli studenti dell’Iis “Marconi” di Siderno hanno partecipato al Salone Internazionale del Libro di Torino come veri e propri inviati speciali, mettendo in pratica le competenze di web radio e web Tv maturate nei progetti tenuti nei mesi scorsi all’interno dell’istituto sidernese.

Gli studenti, accompagnati dai professori Margherita Milanesio, Luciano Bonavita e Domenico Commisso sono stati, dunque, impegnati ad intervistare i protagonisti della cultura contemporanea e a documentare in diretta gli eventi culturali del Salone. Fra i primi intervistati, la Vicepresidente della Regione Calabria con delega alla Pubblica Istruzione, Giuseppina Princi, presente allo stand regionale. Tutte le interviste e le riprese sono trasmesse in diretta live dai canali social dell’Istituto, Marconi Web Radio e Marconi Web Tv.

«L’esperienza del SalTo – si legge in una nota diffusa dall’istituto – è il banco di azione e di prova del Progetto “Identity Tv”, condotto con entusiasmo dal team dell’Istituto; un progetto concepito come strumento per indagare l’intensità e la profondità degli argomenti ripresi, studiati con punti diversi a scapito della estensibilità e dell’ampiezza, come sapientemente affermava Bruner.

Si tratta – prosegue la nota – di attività impegnative e ambiziose che già adesso, alla fine del primo anno di sperimentazione, stanno restituendo ciò che avevano promesso nella fase di ideazione e programmazione: sviluppo di capacità cognitive, socio – relazionali, comunicative, emotivo-motivazionali, tecno-didattiche, organizzativo-gestionali. Oltre a tanto, tanto divertimento, che si sa, è l’ingrediente fondamentale per apprendere bene e velocemente».