I consigli del PAI per i comune della Locride: raccolta delle deiezioni dei cani. Come e cosa fare?

R. & P.

Tantissime famiglie ormai anche nei piccoli comuni calabresi hanno adottato un cane come membro della famiglia .

Il cane però deve uscire a fare le passeggiate giornaliere, oltre che dover fare i proprio bisognini .

Molti comuni non sono dotati di aree per lo sgambamento attrezzate. Dunque non resta che condurre al guinzaglio il cane per la passeggiata.

E cosa fare quando il proprio cane si appresta a fare i bisognini ?

Intanto bisogna essere muniti di bustine per non lasciarle a terra ,raccoglierle é una questione di rispetto ed igiene pubblica ma …, e qui sorge il problema . Dove gettare la bustina con le deiezioni ?



La troppa disinformazione porta alcuni cittadini a lamentarsi ma senza soffermarsi sul problema concreto che devono affrontare i petmate : dove potranno gettare la bustina ? Ed ecco che qui entra in gioco la preparazione delle varie amministrazioni pubbliche.

Sono queste che debbono provvedere dotando le proprie vie o gli spazi all’aperto di contenitori per deiezioni .

Infatti, se le bustine contenenti le deiezioni vengono lasciate sul terreno non si decompongono se non dopo settimane: nel frattempo, però, causeranno danni alla flora con cui entrano in contatto, oltre all’ odore ,non proprio piacevole , anche se le bustine sono biodegradabili.

Proprio per queste ragioni, logistiche e pratiche, nonché igieniche, esistono degli strumenti davvero molto utili per predisporre uno smaltimento sicuro e a norma: i contenitori di feci per cani e i dispenser di sacchetti per la raccolta.

Anche se in alcuni paesi ,in particolare della locride ,sono state emesse ordinanze che obbligano i “proprietari” dei cani ad essere muniti di sacchetti , pena multe salate , resta però il problema di dove gettarle .

Proprio a questo scopo serve installare dei contenitori per deiezioni canine quantomeno nelle aree più frequentate dagli amici a quattro zampe.

La dottoressa Marilene Bonavita, in qualità di candidata al Senato per il Partito animalista italiano, nonché di persona sempre attenta all’ ambiente ed al benessere animale ,più volte ha posto all’ attenzione delle Amministrazioni precedenti la necessità di dotarsi di questi contenitori ,sia per questioni prettamente igieniche sia per evitare malcontenti e lamentele della cittadinanza.

In tutta Siderno sono stati poi posizionati solo due . Il Partito invita dunque tutte le cittadine della locride a munirsi di vari contenitori per le deiezioni canine , certo che così facendo si migliorerà a tutti gli effetti anche l’ arredo urbano e si impegna a fare sì che anche l’ ambiente sia più ” gradevole ” e consono ai cittadini tutti .