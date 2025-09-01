Giannetta (FI) attacca Tridico: “Reddito di dignità? Solo propaganda elettorale. I calabresi vogliono sviluppo, non assistenzialismo” Lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI).

R. & P.

<<Nella sua campagna di annunci Tridico lancia l’usato sicuro, e ci riprova con il reddito di dignità. Come se i calabresi avessero l’anello al naso. E non sapessero che il reddito di cittadinanza abbia già fallito su tutta la linea, finendo nelle mani sbagliate e non di chi ne avesse realmente bisogno. E che – dichiara Giannetta – ha generato più nullafacenza, pagata con i soldi degli italiani, che contrasto alla povertà e opportunità di lavoro. Qualcuno potrebbe anche osservare, tra l’altro, che dovrebbe essere più il lavoro a dare dignità e non il reddito. Ma il tema è che è proprio triste e becera una campagna che fa leva sul bisogno e promette soldi che non ci sono, e che non ci saranno e che, anche per assurdo, sarebbero un costo insopportabile per le tasche dei calabresi. Siamo di fronte – dichiara ancora Giannetta – a una propaganda elettorale studiata a tavolino per procacciare consensi sulle false promesse, sostenuta da un Centrosinistra che definisce campo largo un campo minato da dissidi interni. Ma i calabresi non sono facili prede – continua – non sono più disposti a tornare indietro e sentirsi dire che i voli no, che le infrastrutture no, che tutto no. I calabresi vogliono uno sviluppo, che a loro, evidentemente, proprio non piace. Gli piace promettere soldi che non ci sono sperando di “vincere facile” – conclude Giannetta – quello si>>.