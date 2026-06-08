R. & P.

RIZZICONI (RC) – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada che collega Rizziconi a Castellace, nel Reggino. Intorno alle 17.30, per cause ancora in corso di accertamento, una minicar e un Fiat Doblò si sono scontrati frontalmente.

Ad avere la peggio è stata la minicar, che si è accartocciata a seguito del violento impatto. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Polistena, coordinata dal capo squadra Angelo Morello, che ha lavorato per estrarre dalle lamiere i due giovani occupanti del veicolo.

La conducente della minicar, una ragazza minorenne, è apparsa subito in gravi condizioni ed è stata trasportata in elisoccorso, in codice rosso, al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. In codice rosso anche il passeggero, un giovane da poco maggiorenne, trasferito all’ospedale di Polistena.

Ferito anche il conducente del Fiat Doblò, soccorso e trasportato nello stesso nosocomio con codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.