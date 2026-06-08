REPORTAGE di Enzo Lacopo © 2026

GERACE – Giornata storica per la Città dello Sparviero, la visita di EMANUELE FILIBERTO Principe di Savoia, accolto dal Sindaco Rudi Lizzi e da alcuni amministratori, è stato poi accompagnato dal Prof. Vincenzo Cataldo e dal Dir. Giuseppe Mantella, lungo un percorso storico informativo di approfondimento sulle conoscenze concernenti le Chiese, i Palazzi del Borgo, la Basilica Concattedrale dove è stata celebrata una Santa Messa partecipata dai suoi adepti, giunti da tutta la regione.

Proseguendo presso la Sala Consiliare per il dono di una opera d’arte e di alcuni libri.

Dopo una breve degustazione di prodotti tipici geracesi (dolci con le mandorle, granite di fragola con la ricotta e quant’altro, il Principe si è recato presso il monumento dei 5 Martiri geracesi, a deporre un mazzo di Rose.

Le Immagini ESCLUSIVE e il REPORTAGE realizzato dal nostro Enzo Lacopo.

VIDEO ESCLUSIVO