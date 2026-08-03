di Redazione

REGGIO CALABRIA – Nella notte appena trascorsa, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Reggio Calabria sono intervenute per un grave incidente stradale verificatosi all’interno della galleria della Limina.

La richiesta di soccorso, giunta alla sala operativa poco dopo la mezzanotte, segnalava uno scontro con vetture in fiamme e diverse persone incastrate all’interno degli abitacoli. La segnalazione di incendio è fortunatamente rientrata durante il tragitto dei mezzi di soccorso.

L’intervento ha visto la sinergia tra diverse squadre. Data la posizione dell’evento all’interno del tunnel, la squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno titolare per competenza, vista l’orografia del territorio e, soprattutto del tunnel, ha immediatamente richiesto il supporto della squadra dei Vigili del Fuoco di Polistena che, favorita dalla vicinanza logistica, è giunta per prima sul posto avviando le complesse operazioni di soccorso.

L’impatto, con ogni probabilità un violento scontro frontale, ha coinvolto due vetture di grosse dimensioni: I Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori idraulici per tagliare le lamiere dei veicoli e liberare le persone intrappolate.Sulla Jeep Renegade viaggiavano due persone, estratte dal personale di Polistena; una donna, apparsa subito in condizioni più gravi, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, così come il conducente dell’altra vettura. I feriti sono stati trasportati d’urgenza presso i presidi ospedalieri della zona (Locri, Polistena e Reggio Calabria).

Le operazioni di soccorso tecnico e messa in sicurezza dei veicoli da parte dei Vigili del Fuoco si sono concluse intorno alle ore 02:30. L’arteria stradale è rimasta chiusa al traffico oltre le ore 03:00 per consentire i rilievi di rito da parte delle forze dell’ordine e la successiva bonifica della carreggiata.