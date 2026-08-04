SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026

LOCRI – Pomeriggio in bici andata e ritorno sul Lungomare ZALEUCO. Moltissimi i bambini che accompagnati dai genitori si sono sbizzarriti sulle due ruote e alcuni sul seggiolino montato a bordo bici. Hanno supportato l’iniziativa oltre all’Amministrazione comunale di Locri, l’AVIS di Locri, l’Osservatorio Ambientale Diritto per la Vita, che ha distribuito l’acqua NON in bottiglia di plastica ma a km zero, Locrideinmountainbike, Eco-Schools, Città del Mare, Cu c’è c’è MTB-YMCA e Calabria Straordinaria. Il giro in bici è stato concluso, con l’alzamento della Bandiera Verde supportato dal grido dei bimbi!

Un ringraziamento è d’obbligo rivolgerlo alla Polizia Locale e alla LaDoS Associazione Donatori di Sangue Locride che hanno prestato la loro opera affinché tutto si svolgesse nella massima sicurezza.

Le Immagini e il Video ESCLUSIVO.

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