Grande successo per la Festa in onore di Maria SS. Di Portosalvo

R. & P.



SIDERNO – Il ritorno tanto atteso della Festa che abbiamo intensamente desiderato è stato un trionfo!

Sei giorni di grandi emozioni che raccontano al meglio la devozione, la fede di un’intera cittadina alla propria Santa Patrona.

Tutto si è svolto in maniera ordinata nonostante l’elevatissimo numero di persone che hanno partecipato alle varie fasi della festa, sidernesi e non, accorsi nella nostra cittadina, non solo dai paesi limitrofi, ma da tutta la Regione.



È stato bellissimo vedere come i Sidernesi, col sorriso, hanno accolto i visitatori.

Un ringraziamento particolare va alle autorità religiose della Città: oltre alla grande partecipazione della Processione a mare e della Processione per le vie della città, caratterizzate da una folla notevole, anche tutte le altre iniziative religiose che hanno coinvolto l’intero clero del territorio comunale sono state sempre seguite da grande pubblico. La presenza del Vescovo Mons. Francesco Oliva, poi, nella giornata conclusiva dell’8 settembre, ha costituito il classico elemento in più che ha contribuito a dare più spinta all’attenzione dei fedeli.

Un sentito grazie a tutti gli altri soggetti impegnati nella riuscita delle celebrazioni della Madonna di Portosalvo.



Un elogio particolare non può che andare agli Operai del Comune, coordinati da Giglielmo Telli, a tutti i Vigili urbani, con a capo Angela Pascuzzi, che hanno mantenuto l’ordine e la viabilità in modo impeccabile, ed al personale comunale del gruppo di lavoro “dedicato” che hanno dato prova di efficienza e di responsabilità lavorando, senza sosta e senza sbavature, per assicurare la riuscita di tutte le iniziative.

Un sentito ringraziamento va all’Assessore Sgarlato che ha seguito tutta l’organizzazione della fiera, nonché al Vice sindaco Pellegrino, al Consigliere delegato alle manifestazioni Lurasco, ai consiglieri Felicità, Scarfo, ed a tutti gli altri consiglieri ed assessori, facendo, tutti, un grande lavoro di squadra.



Così come encomiabile è stato il lavoro di tutte le Forze dell’Ordine, in particolare il Commissariato di P.S. con il cui Dirigente Lucisano siamo stati giornalmente in contatto, che hanno garantito egregiamente la sicurezza dei cittadini grazie anche all’ausilio indispensabile delle associazioni di volontariato e alla vigilanza.

Grazie ancora alla ditta incaricata del servizio di igiene urbana e ai suoi operatori per aver contribuito a mantenere il paese pulito e decoroso nei giorni di festa.

Le strade della fiera,le piazze e tutte le aree interessate dalla Festa sono state costantemente presidiate dagli operatori ecologici con un lavoro costante e tempestivo che ha garantito una festa patronale all’insegna della pulizia e del decoro urbano.



Grazie a tutti coloro che hanno contribuito ad eseguire, nel migliore dei modi, il programma degli eventi civili, con la tradizionale e storica fiera di Portosalvo, le bande musicali, il ballo dei giganti, le giostre, gli stand gastronomici, gli spettacoli musicali, il concerto della serata conclusiva con “Le Vibrazioni” e i fuochi pirotecnici che hanno chiuso, in maniera colorata e roboante, la festa patronale.

Grazie altresì a tutti i sidernesi che hanno dimostrato, una volta di più, l’amore per la propria città, la fede nella Madonna di Portosalvo, la fierezza e l’orgoglio di appartenenza ad una comunità che ha nella voglia di migliorarsi il suo tratto distintivo.



La città ha dato una grande dimostrazione di civiltà.

Siderno ha vinto ancora una volta.

Adesso, coesi, siamo impegnati verso nuovi traguardi collettivi, che vedranno sempre prevalere il Bene Comune e lo sviluppo della nostra comunità.

Mariateresa Fragomeni – Sindaco di Siderno