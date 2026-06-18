R. & P.

CAULONIA – In questi giorni molti ragazzi e ragazze della nostra comunità stanno affrontando gli esami conclusivi del loro percorso scolastico, dalla terza media alla maturità. A tutti loro desidero rivolgere un sincero augurio, affinché possano vivere questo momento con serenità, consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità.

Gli esami rappresentano una tappa importante del percorso di crescita di ciascuno. Il voto che ne scaturirà avrà il suo valore, perché sarà il riconoscimento dell’impegno, dello studio e dei sacrifici affrontati nel corso degli anni. Ma nessun voto, da solo, può racchiudere il valore di una persona.

Nella vita sarete giudicati anche per quello che sarete, per i valori che saprete coltivare, per il senso di responsabilità che saprete dimostrare e per quello che farete. È questo che, nel tempo, definirà davvero il vostro percorso e il contributo che saprete offrire alla società e alle persone che vi circondano.

Da parte mia, come Vice Sindaco, Assessore alla Cultura e, prima ancora, come cittadino, continuerò a fare tutto ciò che sarà nelle mie possibilità affinché i ragazzi e le ragazze di questa comunità possano avere nel proprio paese il maggior numero di strumenti per costruire il proprio futuro.

Ma il mio auspicio è anche un altro: che possiate diventare voi stessi una risorsa per questa comunità, mettendo a disposizione le competenze, le idee, l’entusiasmo e la sensibilità che maturerete lungo il vostro percorso di vita.

Perché i giovani scelgono di investire nella propria comunità soltanto quando quella comunità viene percepita come propria. Quando non è semplicemente il luogo in cui si vive, ma il luogo di cui ci si sente parte. Quando si avverte che il proprio futuro e quello della comunità non sono due strade separate, ma un cammino che, almeno in parte, può essere percorso insieme.

Se riusciremo a costruire questo legame, allora avremo raggiunto un risultato che va oltre qualsiasi esame. Avremo contribuito a formare cittadini consapevoli, persone capaci di guardare lontano senza dimenticare le proprie radici e di mettere il proprio talento al servizio della crescita collettiva.

A tutti voi rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo per questi giorni così importanti.