Tale, felicissimo, esito – sesto posto su oltre un centinaio di proposte regolarmente presentate! – giunge a stretto giro della conclusione dello stesso progetto ufficialmente presentato alla decorsa edizione delle “Olimpiadi del Cuore”, del 3 giugno u.s., nell’ambito della sopraccitata iniziativa con encomiabile cura e dovizia di dettaglio sviluppata dalla docente di Matematica e Scienze, Maria Mammoliti, nonché presentata nella scuola di corso Matteotti grazie anche e soprattutto al certosino impegno di un tandem di esperti, formato da Caterina Mammoliti e Carmelo Scarfò, che hanno artisticamente guidato gli alunni della Prima sezione “A” della Scuola secondaria di primo grado alla finalizzazione della stessa.

di Antonio Baldari

SAN LUCA – Un altro bellissimo risultato! È quello che ha realizzato l’Istituto comprensivo “San Luca-Bovalino” sul filo di lana delle attività didattiche terminate lo scorso 30 giugno, che ha visto la Scuola presieduta dalla dirigente scolastica Margherita Festa destinataria di un ottimo piazzamento nel contesto più ampio della graduatoria fissata a seguito di presentazione progettuale relativa a “Bullismo, Cyberbullismo ed Uso consapevole della Rete”, e resa nota dall’Ufficio scolastico regionale della Calabria giustappunto l’ultimo giorno del mese scorso, su indicazione nazionale proveniente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito diretto dal ministro Giuseppe Valditara.

Ed invero, tanto si evince dall’acclarata disposizione agli atti del Direttore generale, Loredana Giannicola, AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE. U. 0021128 del 30.06.2026, Ufficio III, relativamente alla graduatoria dei progetti approvati con i relativi finanziamenti assegnati alle scuole beneficiarie, concernenti le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ovvero delle scuole capofila di reti costituite per l’Avviso sopraccitato o reti già costituite sui temi del cyberbullismo e uso consapevole della rete internet; al riguardo la sopraccitata istituzione scolastica sanluchese ha conseguito un onorevolissimo sesto posto, con 84 punti, su oltre un centinaio di iniziative progettuali all’uopo presentate, potendo conseguentemente beneficiare di un finanziamento pari a 5mila 600 euro.

Tale, felicissimo, esito giunge a stretto giro della conclusione dello stesso progetto ufficialmente presentato alla decorsa edizione delle “Olimpiadi del Cuore”, del 3 giugno u.s., in quel di San Luca, nella struttura collocata nelle strette adiacenze del campetto da calcio, ubicato in località Giardini, all’interno del quale è stata ufficialmente presentata la canzone “L’accordo perfetto”, brano scritto e realizzato dalle giovani studentesse e dai giovani studenti della classe Prima sezione A della Scuola secondaria di primo grado, nell’ambito del sopraccitato progetto contro il bullismo, il cyberbullismo e per un uso consapevole della rete, con encomiabile cura e dovizia di dettaglio sviluppato dalla docente di Matematica e Scienze, Maria Mammoliti, nonché presentato nella scuola di corso Matteotti grazie anche e soprattutto al certosino impegno di un tandem di esperti, formato da Caterina Mammoliti e Carmelo Scarfò, che hanno saggiamente nonché artisticamente guidato gli alunni alla finalizzazione di tale prodotto.

Oggi, questo risultato che viene con grandissima soddisfazione registrato per il quinto anno a testimonianza della serietà professionale appalesata dalla Scuola guidata dalla preside Festa, che dunque agirà ancora nel solco della formazione dei propri discenti per un ambito socio-comunicativo tra i più dibattuti, e mai abbastanza risolti, tali e tanti ne sono i percorsi da coprire per incidere adeguatamente sui giovani studenti italiani del XXI secolo.

E San Luca, anche stavolta, c’è!