GIOIOSA IONICA Il Progetto di accoglienza raccontato in un libro che verrà presentato domani a Palazzo Amaduri

R. & P.

Domani 3 novembre 2022, il Comune di Gioiosa Ionica, la Rete delle Comunità Solidali e la Società Cooperativa Sankara – Enti attuatori del Progetto di accoglienza SAI del Comune di Gioiosa Ionica – e il Servizio Centrale SAI, presenteranno il libro “Taxi sociale – luoghi e comuni in continua evoluzione”, scritto da Chiara Sasso e Roberta Ferruti.

La presentazione si terrà presso Palazzo Amaduri a Gioiosa Ionica alle ore 18:30 alla presenza di una delle autrici, Roberta Ferruti.

Saranno inoltre presenti il sindaco di Gioiosa Ionica Salvatore Fuda, l’ex sindaco del Comune di Caulonia Ilario Ammendolia e l’economista Federica Roccisano.

Modererà Alessia Barbiero, responsabile dei Progetti SAI di Re.co.sol e della Società Cooperativa Sankara.

Il testo ci porterà lungo i percorsi delle comunità e associazioni solidali presenti sul territorio nazionale con storie, testimonianze, esperienze da diffondere e condividere.

Un viaggio organizzato in tre aree d’intervento, suddivise in tre capitoli: In tempo di Covid, Accoglienza, Buone Pratiche, con 53 storie per scoprire un’Italia che resiste e che nonostante tutto continua ad esserci.

Così descrive l’idea alla base del testo il presidente della Rete delle Comunità Solidali, Giovanni Maiolo: “Ci siamo limitati a fare una panoramica, provare a dare una chiave di lettura differente della situazione italiana di oggi. Storie diverse su temi diversi che per praticità abbiamo diviso in tre capitoli – in tempo di pandemia, buone pratiche e accoglienza- ma ugualmente significative di un’Italia che al di là della retorica, convive e si arricchisce della contaminazione, dalla mescolanza tra le culture. E’ un libro in cui ognuno ha dato un suo contributo, un collage di alcune delle esperienze più significative che abbiamo conosciuto in Italia. Ringraziamo perciò tutte le persone amiche che ci hanno inviato segnalazioni, i sindaci di tutti i nostri Comuni che hanno saputo, ancora una volta, distinguersi per la loro carica di umanità”.

Tra le storie raccontate anche quella di Gioiosa Ionica che ormai da diversi anni ospita nel suo Comune un Progetto di accoglienza aderente alla rete SAI e che, nel tempo, si è distinto come esempio di un’accoglienza inclusiva e positiva.

Al termine dell’evento verrà offerto un buffet.

La cittadinanza è invitata a partecipare.