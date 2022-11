PROGETTO L. E. A. R. N. Diplomati del “Marconi” in Erasmus

R. & P.

Con il progetto L.E.A.R.N.(Learn morE, leArn tRavelliNg) l’IIS G.Marconi di Siderno, guidato dalla dirigente Maria Giuliana Fiaschè, ha avviato il programma ERASMUS PLUS rivolto ai neodiplomati.

L’IIS G. MARCONI promuove da sempre, come azione didattica, l’apprendimento informale ed esperienziale, anche in chiave interculturale, attraverso attività finalizzate a sperimentare nuove occasioni di formazione. L’Erasmus Plus permette ai partecipanti di raggiungere le qualifiche e le competenze necessarie per una partecipazione attiva alla società democratica, una reale comprensione interculturale e la transizione verso il mercato del lavoro. Questa volta i protagonisti sono i ragazzi già diplomati, che continuano a trovare nella scuola orientamento, guida, supporto ed eccezionali possibilità per il loro presente e il loro futuro.

Grazie a questo progetto quattro studenti neodiplomati hanno aderito con entusiasmo a una mobilità della durata di 122 gg per dei tirocini in IRLANDA.

GIUSEPPE PEDULLÀ, 5 I a.s. 2021/22 ci racconta la sua esperienza:

“Sono a Galway dal 27 luglio grazie ad una borsa di studio del progetto LEARN e sto facendo tirocinio in un ristorante irlandese come cameriere. Questo lavoro mi consente di essere a contatto con i clienti ed approfondire il mio inglese. Grazie a questa esperienza ho conosciuto dei colleghi stupendi e con qualcuno siamo diventati grandi amici. Ho anche scoperto la cultura irlandese e la cucina del luogo ed ho una vera passione per le uova alla Benedict”.

GIUSEPPE BIZANTINI, 5 I a.s. 2021/22 condivide la sua esperienza con molto entusiasmo:

“Vorrei ringraziare la mia scuola per avermi dato l’opportunità di questa avventura. Io lavoro in un negozio di telefonia nel centro della città di Galway e ricopro la mansione di riparatore di cellulari, questo lavoro mi dà l’occasione di mettere in pratica ed approfondire le mie competenze professionali e linguistiche. Vivo in un appartamento e nei miei coinquilini ho trovato una famiglia, ci vogliamo bene come fratelli.

ANTONIO BAGETTA, 5 L nel 2020/2021 si racconta:

Mi sono diplomato in piena pandemia e, nonostante tutto, la scuola mi ha dato l’occasione di partecipare a questo bando, dando una svolta ottimistica ad un periodo buio. Lavoro in un pub, e con i clienti riesco a comunicare in lingua inglese ed approfondirla. Ho un buon rapporto sia con i miei colleghi di lavoro che con i coinquilini.

SERENA CORTALE, 5 L a.s. 2021/2022 esprime le sue considerazioni su questo progetto:

Nonostante il primo periodo di fermo per un’influenza e dunque un po’ di sconforto dovuto a questi problemi iniziali, ho iniziato a fare tirocinio come cameriera. Il lavoro è faticoso, ma fare l’esperienza all’estero mi ha dato un nuovo slancio per dare il meglio di me e ora sono gratificata e felice.

Estremamente soddisfatta la dirigente scolastica Maria Giuliana Fiaschè: “La strategia che vogliamo attuare è di offrire sempre maggiori prospettive professionali ai nostri diplomati, nell’ottica dell’attuazione di un progetto di vita, anche attraverso nuovi percorsi formativi di mobilità.

Nei progetti futuri anche il potenziamento delle professional skills dei docenti del Marconi mediante il Job Shadowing, un’opportunità di Erasmus Plus di formazione dei docenti che si inserisce nell’ambito delle attività di apprendimento continuo”.

La docente referente, pof.ssa Gina Infortuna, ampiamente soddisfatta di quanto fatto fino ad oggi, ricorda che quest’anno ci saranno altre importanti opportunità, sia per gli alunni frequentanti che per i diplomati.