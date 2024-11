Secondo la minoranza l’arrivo della stagione invernale porterà inevitabilmente ad ulteriori disagi

R. & P.

GIOIOSA IONICA – È ormai una questione di esasperazione – si legge in un comunicato del gruppo di minoranza – quella che coinvolge la Scuola Don Minzoni e la comunità di Gioiosa Ionica. Da settimane i cancelli principali della scuola sono chiusi, obbligando studenti, docenti e genitori a entrare e uscire dalla parte posteriore dell’edificio, dove la situazione del terreno rappresenta una vera minaccia per la sicurezza. Un percorso inadeguato, fatto di ghiaia e pietre di varie dimensioni, addirittura in alcuni giornate paludoso a causa della pioggia. Questa condizione rende difficile e pericoloso il passaggio, sia per i bambini che per gli adulti, con seri rischi di improvvise e dolorose cadute. I docenti stessi, che devono raggiungere la Scuola attraverso questa via, hanno lamentato difficoltà.

I genitori hanno manifestato la loro preoccupazione per la necessità di prestare costantemente attenzione ai tanti pericoli, ma sono rimasti inascoltati e soprattutto con problemi irrisolti. A rendere la situazione ancora più critica è l’arrivo ormai imminente della stagione invernale. Con il terreno attualmente esposto alle intemperie e senza alcun riparo per studenti e docenti, le condizioni di accesso rischiano di aggravarsi ulteriormente. In caso di maltempo, l’area potrebbe trasformarsi in un vero e proprio pantano, aumentando il rischio di cadute e scivolate per i bambini e per tutto il personale scolastico. Un serio rischio di incidenti che potrebbe compromettere il benessere e la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

La situazione ha generato forte malcontento tra i genitori, che hanno più volte espresso il loro dissenso presso l’Amministrazione comunale. In molti hanno chiesto di riaprire i cancelli anteriori, riportando l’accesso alla normalità. Ad oggi la situazione rimane irrisolta, con il Comune che non sembra intenzionato a prendere provvedimenti immediati. Come minoranza, oltre ad essere attivi con varie proposte per risolvere la questione, denunciamo una mancanza di responsabilità civile e politica, quasi un disinteresse verso una parte della cittadinanza.

In questa vicenda, ciò che emerge è l’assenza di una gestione sensibile e tempestiva di un problema che riguarda la sicurezza dei bambini e il diritto a un accesso sicuro alla Scuola. La comunità di Gioiosa Ionica merita risposte concrete e immediate per risolvere una questione che non può più essere ignorato.

Ci auguriamo – concludono i consiglieri Depino, Agrippo, Logozzo e Mazzaferro – che l’Amministrazione intervenga con rapidità e attenzione, rispondendo alle esigenze dei cittadini con il buon senso e la responsabilità che la situazione richiede.