GIOIOSA IONICA Al via le agevolazioni per ridurre le tariffe Tari

L’Amministrazione di Gioiosa Ionica, nell’ambito delle prestazioni sociali e delle misure di tutela per i cittadini in seguito all’emergenza da Covid-19, come stabilito dalla Delibera di C.C. n. 32/2021, concede agevolazioni ai soggetti tenuti al pagamento della Tassa Rifiuti 2021 per le utenze domestiche.

Lo sconto, che prevede una percentuale di riduzione dall’80% al 30% della Tariffa Rifiuti 2021 per la parte variabile, spetterà ai soggetti che versano in situazione di disagio socio-economico.

Le agevolazioni saranno concesse fino ad esaurimento delle risorse stanziate nel bilancio di previsione 2021 e finanziate con il fondo di cui del D.L. n. 73/2021. Gli utenti aventi diritto alle agevolazioni in base ai requisiti reddituali previsti potranno presentare domanda entro il 15 ottobre 2021.

Le informazioni necessarie possono essere richieste presso l’Ufficio Tributi del Comune di Gioiosa Ionica e la relativa modulistica è reperibile sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.gioiosaionica.rc.it).

Questa agevolazione si aggiunge a quelle già riconosciute alle utenze non domestiche con la medesima delibera del Consiglio Comunale per cui molte categorie di commercianti, ovvero quelli più colpiti dalle chiusure imposte dal Covid (bar, caffè, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, abbigliamento, parrucchieri, barbieri, estetisti, attività artigianali, ecc.), hanno ricevuto un abbattimento del 100% della tassa.L’importo complessivo delle somme stanziate in bilancio per riconoscere tali agevolazioni è di circa centomila euro.

Come dichiarato dal Sindaco Salvatore Fuda e dall’Assessore al bilancio Loredana Calabrò queste misure innestano una dinamica di solidarietà e sostegno ai cittadini e ai commercianti che hanno sofferto per la crisi determinata dalla pandemia e rappresentano un aiuto teso a sostenere la ripartenza del nostro tessuto economico.Gioiosa Ionica, 16 settembre 2021

.L’Amministrazione Comunale