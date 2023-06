GERACE – L’Amministrazione Comunale della Città di Gerace, guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, ha partecipato ai festeggiamenti per i 100 anni dalla nascita del Principe Ranieri III di Monaco che si sono tenuti nei giorni scorsi presso l’Ambasciata del Principato di Monaco a Roma.

A rappresentare Gerace alla cerimonia ufficiale è stato il consigliere comunale Michele Orlando, che ha omaggiato S.E. l’Ambasciatore del Principato di Monaco in Italia, Anne Eastwood di un libro di Vincenzo Cataldo sulla storia della città.

«È stata una cerimonia davvero regale – ha dichiarato il consigliere Michele Orlando – che ci ha permesso di proseguire con le relazioni avviate con il Principato di Monaco e, con l’occasione, c’è stata la possibilità di incontrare diversi rappresentanti istituzionali di altre Nazioni che, in molti casi, ci hanno rivelato di conoscere e apprezzare Gerace, prospettando una visita a breve nella nostra città». «Abbiamo riposto positivamente all’invito ufficiale che è pervenuto dall’Ambasciata di Monaco – ha dichiarato il Vice Sindaco Salvatore Galluzzo – anche per dare un segno tangibile di come Gerace abbia apprezzato la visita di S.A. Serenissima il Principe Alberto II di Monaco nella nostra città, avvenuta nel novembre scorso, e per dare un seguito concreto all’adesione all’associazione italiana “Siti storici Grimaldi”».

«L’occasione ci ha consentito di poter proseguire nel progetto di interazione culturale e sociale con il Principato di Monaco – ha proseguito il Vice Sindaco – avviato mesi or sono e che punta a costituire un filo diretto per attuare azioni e progetti di valenza turistica internazionale».