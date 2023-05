R. & P.

SIDERNO – Suggestiva ed emozionante la Cerimonia delle Candele che le sezioni Fidapa di Siderno, Locri e Roccella hanno organizzato sabato 6 maggio presso il Grand Hotel President di Siderno. Importante momento associativo nella Fidapa, che ha origine nell’inverno del 1942: ogni candela accesa rappresentava una nazione nel mondo, che veniva poi spenta quando questa entrava in guerra.

Le rimanenti, accese, rappresentavano la Speranza e la Pace in sostegno alle altre nazioni. Oggi, l’accensione di tante fiammelle per quanti sono i paesi che fanno parte della Federazione Internazionale BPW. La Cerimonia rappresenta un momento di incontro in cui ogni socia riscopre il senso e l’orgoglio dell’appartenenza a questa attiva associazione che da decenni si impegna per la crescita culturale e professionale delle donne nel simbolo di unione, rispetto ed armonia.

La cerimonia introdotta dalla Presidente della sezione di Siderno Cinzia Lascala è proseguita con la lettura dei messaggi della Presidente Nazionale Fiammetta Perrone e della Presidente Internazionale rispettivamente a cura della Presidente della sezione di Locri Elisa Sansalone e della Past Presidente di Siderno Angela Giampaolo. La presidente di Roccella Maria Ida Gemelli ha, poi, presentato le nuove socie Angela Guarnieri – medico chirurgo – e Sandra Crupi – docente, mentre le nuove socie di Locri Elena Gratteri – avvocato e Immacolata “Titti” Curinga – avvocato e consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Locri.

Nella sezione di Siderno, le new entry sono Antonella Scabellone – docente e Presidente della Proloco di Siderno, Anna Maria Romeo – avvocato, Alessandra Celentano – Dirigente del Ministero di Giustizia e Franca Femia – titolare di autoscuola, presentata dalla tesoriera Silvana Ferraro. La cerimonia è stata presenziata dalla Presidente del Distretto Sud Ovest Pina Genua Ruggiero, che ha incoraggiato le socie a mantenere rapporti improntati all’umanità e sincerità e alla quale è toccato l’onore di accendere la candela bianca più alta.

Le candele rosa accese dalle nuove socie, che sicuramente arricchirà l’associazione di nuove e positive energie, mentre le candele verdi dalle socie più giovani. La Cerimonia delle Candele si è conclusa con la preghiera: “riuniamo le nostre forze per proseguire in pace, in serenità e con amore. Che le donne di tutte le generazioni possano fare la loro parte per raggiungere l’armonia e l’uguaglianza tra tutti gli esseri umani.”