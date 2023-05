foto fonte Ansa

di Simona Ansani

LIVERPOOL- Vince l’Eurovision Song Contest 2023 la Svezia con l’esibizione della cantante Loreen con il brano “Tattoo”, un testo che parla di amore, un amore turbolento, una separazione che porterà poi in una nuova unione fra i due.

Secondo posto per la Finlandia, terzo per l’Israele, mentre l’Italia si classifica al quarto posto con l’esibizione straordinaria e commovente di Marco Mengoni che sul palco da tutto se stesso, con la sua voce profonda e dirompente, mandando il pubblico in visibilio. “Due vite” di Mengoni riceve il premio come miglior composizione.

Di seguito la classifica della finale.

1 Svezia 583 punti

2 Finlandia 526 punti

3 Israele 362 punti

4 Italia 350 punti

5 Norvegia 268 punti

6 Ucraina 243 punti

7 Belgio 182 punti

8 Estonia 168 punti

9 Australia 151 punti

10 Cechia 129 punti

11 Lituania 127 punti

12 Cipro 126 punti

13 Croazia 123 punti

14 Armenia 122 punti

15 Austria 120 punti

16 Francia 104 punti

17 Spagna 100 punti

18 Moldavia 96 punti

19 Polonia 93 punti

20 Svizzera 92 punti

21 Slovenia 78 punti

22 Albania 76 punti

23 Portogallo 59 punti

24 Serbia 30 punti

25 Regno Unito 24 punti

26 Germania 18 punti