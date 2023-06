R. & P. nota Presidente Associazione ADDA, Vito Crea

Speravamo di non dover più denunciare perdite di fondi nel comparto sociale a Bovalino. Purtroppo dopo la restituzione dei fondi dei campi estivi 2020 € 34,963.92 , lo sperpero di quelli del 2021 €31.169,49 non ancora accreditati in seguito a nostre dettagliate denunce presso il Ministero della famiglia e 2022 per €10.988,64 spesi in maniera difforme alle linee ministeriali così come candidamente affermato in una intervista, ad una nota Stazione Radio della Locride, dall’Assessore Federico apprendiamo durante il Consiglio Comunale del 19.06.2023 dal capogruppo di Siamo Bovalino, Bruno Squillaci la perdita di € 69.058,12 per gli asili nido e la somma di €6950,88 per il trasporto scolastico degli alunni disabili!

Pensavamo di aver toccato il fondo con la gestione nella precedente legislatura “targata” Agave con l’assessorato ai servizi sociali in capo all’attuale Presidente del Consiglio Comunale. Forse vista la scarsa incisività , non esiste un Assessorato alle politiche sociali ma solamente una delega ad un Consigliere Comunale che per statuto può solo approfondire argomenti di studio e a tal proposito consigliamo vivamente al consigliere delegato di Studiare le seguenti leggi: 328/2000; LR 23/2003, LR 27/85 ecc ecc in modo tale che possa suggerire alla GM degli indirizzi strategici. Cosa che fa riflettere è che in documenti ufficiali del Comune si afferma che: il Comune di Bovalino è sprovvisto di servizio sociale comunale e che viene individuato come sostituto il servizio sociale dell’ambito territoriale. Stesso ambito nel quale tra le varie “cariche” possedute dal sindaco di Bovalino lo stesso è vicepresidente della Assemblea dei Sindaci del Distretto! Assemblea che dovrebbe tracciare gli interventi sul territorio.

Sorvoliamo sulle “Ingenti somme” del Bilancio Comunale destinate agli AEC in quanto si sono usati miriadi di fondi Nazionali, Regionali, Provinciali e perfino fondi Fsc che dovevano soddisfare altre esigenze! Ricordando che certi servizi sono garantiti per le lotte effettuate dalla nostra Associazione e per una ordinanza del Tribunale di Locri che intimava alla stessa AC e specificava la discriminazione nei riguardi di un alunno disabile! Da anni come Associazione Adda suggeriamo degli interventi mirati ma ci scontriamo con l’ottusità amministrativa taggata Agave che usa il motto “o con noi o contro di noi!”

Cari Amministratori noi siamo persone libere che cerchiamo di garantire ciò che le persone disabili e le loro famiglie, non hanno la forza e tante volte il Coraggio di pretendere e ribadiamo che un diritto non è mai un favore!

Le nostre proposte, spesso disattese, sono noti e chiare e non ci stancheremo mai di ribadire e lottare affinchè i principi basilari di accoglienza, accettazione, inclusione e Diritti Costituzionalmente Garantiti non vengano mai calpestati. Principi e Diritti Universali che devono valere anche a Bovalino!

Ecco perchè ribadiamo che si devono riqualificare le figure di garanzia le quali devono essere i “Vigilanti” dei diritti e minimamente contigui al potere politico, come spesso e’ successo in questi anni.

Analisi dei bisogni e del disagio e strategie di programmazione . Censimento delle disabilità e interventi di sollievo sfruttando i Fondi dell’Ambito territoriale di Locri, creazione di spazi e ambienti di ritrovo e socializzazione ,Abbattimento delle Barriere architettoniche(il Comune di Bovalino perde sistematicamente il 5% dei finanziamenti per non aver adottato il Peba)

Trasporto scolastico e tutte le figure di supporto per i ragazzi DSA e disabili nelle scuole.

Aree attrezzati per Disabili(inesistenti)

Inserimento e collaborazione con le Societa’ sportive e Centri di aggregazione privati

Sportello di supporto all’aiuto burocratico di servizi

Convenzioni con gli Enti del terzo settore per inserimento sociale e anche lavorativo

Educazione all’accettazione della diversita’ con progetti nelle scuole

Applicazione della legge 328 del 2000 per la realizzazione dei Progetti di vita individuali per le persone disabili da 2 anni a fine vita.

Applicazione del Piano Sociale Regionale e programmazione sulle linee 5 del PNRR

Banca del tempo del Volontariato :elenco figure che si iscrivono per prestare la propria opera

Nomina Immediata del Garante della persona disabile dimessa da Novembre 2021

Su queste basi la nostra disponibilità è sempre presente perchè il bisogno e la Tutela delle fasce più deboli e’ una nostra prerogativa aldilà di chi rappresenta le Istituzioni e la nostra storia ne è testimonianza.

Se non siete capaci di ciò: dimettetevi per il bene delle fasce deboli di Bovalino!