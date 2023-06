R. & P.

LOCRI – Presso il Tribunale di Locri , lo scorso 17 Giugno, nell’aula Corte di Assise, si è svolto il IV incontro del Corso Biennale per l’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale delle difese d’ufficio, organizzato dal COA di Locri dedicato al Diritto Penale e riguardante i seguenti argomenti “i delitti Associativi ex art 416 bis c.p. ed il concorso esterno. L’aggravante ex art 7 del d.lgvo 152/1991, conv.in L.203/91.Interventi legislativi ed orientamenti giurisprudenziali rilevanti”. Relatori dell’evento formativo il Professore e Avvocato Sandro Furfaro e l’Avvocato Simona Barletta.

E’ stata l’Avvocato Simona Barletta (penalista del foro di Locri, nonché componente esterna della Commissione Corso biennale dei difensori di ufficio) a introdurre gli argomenti con una disamina chiara ed essenziale, partendo dall’analisi della struttura oggettiva e soggettiva delle diverse fattispecie associative ex art 416 c.p.e art 416 bis c.p. Successivamente è intervenuto il Professore e Avvocato Sandro Furfaro (noto penalista del foro di Locri e non solo) che con la sua solida esperienza maturata nel corso della sua attività professionale, ha approfondito, tutte le problematiche significative e rilevanti sulla condotta di partecipazione all’associazione, sull’appartenenza, sull’aggravante ex art 7 L.203/1991, oggi trasposta nel nuovo art 416 bis. Nel corso del suo intervento ha affrontato il tema del cd. concorso esterno sotto l’aspetto dell’applicabilità anche alle fattispecie associative dei principi generali in tema di concorso di persone nel reato, nonché ha voluto evidenziare le analogie e le differenze anche rispetto alla fattispecie associativa disciplinata dall’art 74 del DPR 309/90, il tutto supportato da numerose pronunce giurisprudenziali che hanno contribuito a dare delle indicazioni ai fini della configurabilità del delitto associativo. L’Avvocato Angela Giampaolo coordinatrice del corso all’esito dei loro interventi ha ringraziato il Professore Avvocato Sandro Furfaro e l’Avvocato Simona Barletta anche a nome del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri ricordando ai futuri difensori di ufficio il prossimo appuntamento per il 1 luglio ore 9:30 -12:00 per la quinta lezione.