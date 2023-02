ELEZIONI NUOVI ORGANISMI ASSOCOMUNI LOCRIDE L’appello del Corsecom:”Fate presto”

(foto di archivio)

di Redazione

SIDERNO – “Grande preoccupazione ha destato la notizia che i tempi per la convocazione dell’Assemblea dei Comuni della Locride per l’elezione dei nuovi organismi, potrebbero essere lunghi”.

E’ quanto scrive in una nota, la segreteria del Corsecom.

“Il Corsecom – prosegue la nota – da diversi lustri, opera accanto ai Comuni con grande senso di responsabilità, ispirato dalla consapevolezza che un territorio articolato come il nostro, deve necessariamente unire tutte le energie che possiede nei settori cruciali dello sviluppo. Pubblico e Privato e solamente se coesi, possono moltiplicare le potenzialità e le opportunità che ad essi sono via via offerte. Fedele a questi principi, il Corsecom in qualità di segreteria organizzativa ha continuato a mantenere attivo il Tavolo Permanente di Concertazione (TPC) attorno al quale operano le organizzazioni più significative del Comprensorio e la cui presidenza è affidata al presidente del Comitato dei Sindaci o dell’Associazione dei Comuni”.

“In questi ultimi anni – si legge ancora – tante sono state le iniziative che le diverse Associazioni riunite nel T.P.C. hanno sviluppato nei settori della cultura, della scuola, della sanità, dei trasporti, dell’ambiente e del turismo. In questi singoli ambiti, sono state enucleate specifiche problematiche sfociate in progetti e realizzazioni concrete. Sono diversi mesi ormai a questo riguardo, che le Associazioni hanno mobilitato non soltanto numerose persone che hanno donato il loro tempo con entusiasmo ma anche tanti esperti che riuniti in gruppi operativi e in sinergia con sindaci e amministratori, stanno seguendo da vicino le varie opere, servizi, progetti in fase di attuazione vigilando e documentandosi affinché i tempi, le condizioni, gli accordi siano mantenuti e portati a soluzione”.

“Il Corsecom – continua la nota – ha guardato e continua a guardare al comprensorio della Locride come Comunità al cui interno si stanno sempre più creando collaborazioni, relazioni, rapporti, insomma una rete di collegamenti che rafforzandosi rafforzano il territorio. Significativo è stato il Congresso Interregionale “INCONTRO INTERMEDIO LIONS DISTRETTO 108 Ya “ organizzato nei giorni scorsi nella Locride e che ha visto protagonisti i Club Lions del territorio che, per diverse settimane, hanno sviluppato una intensa e costante campagna promozionale, registrando una notevole affluenza di partecipanti che hanno potuto apprezzare le bellezze, il fascino, le risorse della Riviera dei Gelsomini. Da queste esperienze, da queste continue attività promozionali che vengono sviluppate, emerge in maniera chiara e seria l’importanza di qualificare il territorio cercando di realizzare quelle opere, quei servizi indispensabili in un territorio che si definisce a grande vocazione turistica”.

“Ecco perché il Corsecom – conclude nella nota la segreteria – chiede ai sindaci di fare presto, di darsi il più rapidamente possibile nuovi organismi capace di operare in modo unitario, efficiente, collegandosi con tutti gli altri agenti dello sviluppo regionali e nazionali per portare a soluzione tante opere, tanti servizi, che potrebbero cambiare realmente il volto del territorio”.