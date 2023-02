PIAZZA CAVONE Nuove giostre e una targa in vista del 7′ anniversario

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Il comitato pro Piazza Cavone presieduto da Aldo Caccamo si prepara a festeggiare il settimo anno di attività arricchendo la propria offerta ludica e artistica. Da pochi giorni, infatti, una lastra in marmo installata all’ingresso, ricorda la data d’inaugurazione, quel 6 maggio del 2016 che segnò l’inizio di una vera e propria primavera della parte bassa di Siderno Superiore, quando, al termine di un lungo iter burocratico che vide il coinvolgimento di parecchie amministrazioni comunali, quella che un tempo era un’area abbandonata tanto da diventare una discarica abusiva, si è trasformata in uno degli angoli più belli e frequentati di tutta Siderno. Da un lato, si gode il panorama di tutta la costa; il giardino della parte centrale, invece, è considerato, a oggi, il parco giochi più sicuro e tranquillo per i bambini, insieme al parco “Frammartino” del lungomare. Un esempio di partnership virtuosa tra pubblico e privato, insomma, perché se è vero che la pizza è stata realizzata su impulso delle pubbliche amministrazioni, sono i privati cittadini che, con spirito di volontariato, la curano e la rendono sempre più ricca e accogliente.

Un nuovo scivolo e una giostra girevole, da qualche giorno, arricchiscono ulteriormente il parco giochi e ora, da quanto siamo riusciti ad apprendere, nuove installazioni artistiche abbelliranno ulteriormente la piazza grazie all’accordo in via di stipulazione col liceo artistico cittadino.

Per una piazza Cavone tutta da godere.