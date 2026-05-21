Pirossigeno Cosenza Basket vs Lumaka Reggio Calabria

R. & P.

Si torna al PalaPirossigeno e la posta in palio è bollente: i Lupi di coach Manu Gallo scendono in campo per il primo atto della semifinale playoff del campionato di DR1. Di fronte, la Lumaka Reggio Calabria, che nei quarti di finale ha avuto la meglio sulla Gamian Belvedere al termine di una serie combattutissima – i reggini hanno dovuto ricorrere a Gara 3 dopo che Belvedere aveva riportato il punteggio sull’1-1.

La Lumaka è un avversario ostico, da affrontare con il massimo rispetto e la massima determinazione.

Coach Gallo potrà contare sull’intera rosa. Tutti a disposizione, nessuna eccezione: dal capitano Simone Ginefra a Niccolò Guzzo, da Daniele Russo a Vasilije Milosavljevic, senza dimenticare i giovani Sergio Madrigrano, Pietro Guido, Andrea Montemurro, Francesco Giampà, JJ Diatta, Ennio Lappano, Andrea Carravetta e Alessandro Carofiglio.

La serie si gioca al meglio delle tre gare. La sfida di sabato sera è il primo tassello per avvicinarsi all’obiettivo di tutta la stagione – qualificarsi alla finale e ottenere la promozione in Serie C unica.

Sarà un match da dentro o fuori, in cui l’aspetto mentale conterà quanto quello tecnico. Servirà concentrazione, lucidità e quella capacità di restare in partita anche nei momenti di maggiore pressione, qualità che la Pirossigeno ha dimostrato di possedere lungo l’intero campionato.

L’appuntamento è persabato 23 maggio alle 18 al PalaPirossigeno di Rende (via Parigi, Villaggio Europa). Ingresso libero. Il pubblico rossoblù è chiamato a riempire il fortino per sostenere i Lupi in questa prima battaglia sportiva.