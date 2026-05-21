di Redazione (foto fonte web)

ROMA – L’estate è alle porte e la Croce Rossa Italiana, come ogni anno, scende in piazza per sensibilizzare le persone sull’importanza di una corretta esposizione al sole, godendo in sicurezza dei benefici della bella stagione. Prendere il sole ha numerosi effetti positivi sul nostro benessere, ma un’esposizione scorretta o eccessiva ai raggi ultravioletti può comportare importanti rischi per la salute della pelle. Per questa ragione, la Croce Rossa Italiana punta sulla prevenzione dermatologica e lo fa portandola nelle piazze, vicino alle persone, con il suo progetto “Itinerari della Salute”.

A partire dal 23 maggio, un’unità mobile della CRI attraverserà l’Italia in 10 tappe nelle quali Volontarie e Volontari dell’Associazione saranno in campo per sfatare i falsi miti sulla protezione solare e fornire indicazioni utili a prevenire le scottature, proteggere la pelle e ridurre il rischio di malattie causate da una errata esposizione al sole. A bordo del van attrezzato ci sarà anche un medico dermatologo che fornirà gratuitamente uno screening della pelle.

Oltre ai rischi dermatologici dovuti a una scorretta esposizione solare, la stagione estiva porta con sé anche le ondate di calore – in aumento costante a causa della crisi climatica – che hanno effetti sempre più rilevanti sulla salute delle persone. Per questo, nel corso del tour di prevenzione dermatologica 2026, troverà spazio anche la campagna “Clima e Salute” che la Croce Rossa Italiana porta avanti in collaborazione con Legambiente con l’obiettivo di sensibilizzare le comunità e renderle sempre più pronte e resilienti.

L’unità unità mobile di prevenzione degli Itinerari della Salute si fermerà per dieci fine settimana, fino ai primi di agosto, in diverse location tra Calabria, Sicilia, Lazio, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Marche. La prima tappa sarà il 23 e 34 maggio a Montalto Uffugo (Cosenza), dalle 9 alle 19.

Per avere maggiori informazioni sugli appuntamenti del tour si può accedere alla pagina dedicata sul sito della CRI: https://cri.it/itineraridellasalutedermatologica/