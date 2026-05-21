Scuola, Istituto Tecnico Agrario, ARSAC e Comune di Caulonia, in rete, per lo sviluppo del territorio

di Teresa Peronace

CAULONIA – Si è svolta presso l’Istituto Comprensivo “Falcone – Borsellino” Caulonia – Roccella, nel plesso di Caulonia Marina, una riunione tecnico-operativa dedicata al progetto “Verde Territorio”, iniziativa educativa e ambientale che coinvolge scuola, istituzioni e realtà del territorio con l’obiettivo di promuovere la cultura della sostenibilità, della tutela ambientale e della valorizzazione agricola locale.



L’incontro è stato coordinato dalla dirigente scolastica, professoressa Lucia Pagano, che ha sottolineato l’importanza di costruire una rete stabile tra scuola, amministrazione comunale, istituzioni e mondo agricolo per offrire agli studenti percorsi concreti di educazione ambientale e cittadinanza attiva oltre che costruire una serie di relazioni positive con il territorio e con l’ambiente circostante.



Alla riunione hanno preso parte la vicaria del dirigente scolastico, la vice preside Mariella Mazzà, le insegnanti Alessandra Ieraci e Gessica Maio, attivamente impegnate nella progettazione delle attività didattiche collegate al percorso.



Presente anche il presidente del Consiglio comunale di Caulonia, Agnese Panetta, che ha evidenziato il valore sociale e culturale dell’iniziativa, insieme all’assessore all’Agricoltura, l’arch. Maria Campisi e all’assessore all’Ambiente, arch. Lorenzo Commisso, che hanno ribadito la volontà dell’amministrazione cauloniese, guidata dal sindaco, dott. Francesco Cagliuso, di sostenere progettualità orientate alla salvaguardia del verde urbano e alla valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale del territorio. Ha partecipato inoltre l’assessore ai Servizi sociali Antonella Ierace, che ha posto l’attenzione sul ruolo inclusivo delle attività laboratoriali e formative rivolte agli studenti.



Importante anche il contributo tecnico e formativo del responsabile del Centro divulgazione agricola ARSAC (azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese, guidata dal direttore generale, dottoressa Fulvia Michela Caligiuri), il dottor Giuseppe Cavallo, che ha illustrato possibili percorsi di collaborazione finalizzati alla conoscenza delle colture del territorio, delle pratiche agricole sostenibili e della biodiversità locale. Il Ceda è dipendente dal settore programmazione e divulgazione regionale, guidato dal dirigente, dott. Michelangelo Bruno Bossio.

L’altro attore protagonista coinvolto nel progetto ovvero l’Istituto Tecnico Agrario di Caulonia, era rappresentato dal responsabile di plesso, il professore Vincenzo Certomà che, insieme al professor Stefano Morabito, hanno condiviso proposte operative per attività pratiche e percorsi educativi legati al mondo agricolo e ambientale.



Nel corso della riunione sono stati approfonditi anche i progetti collegati “Il verde intorno a me” e “Io e la mia terra”, inseriti nel più ampio contenitore di “Verde Territorio”. Le iniziative mirano a sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, alla cura degli spazi verdi, alla conoscenza delle tradizioni agricole locali e alla promozione di comportamenti sostenibili. L’incontro si è concluso con la definizione delle prossime fasi operative, che prevedono laboratori didattici, attività sul campo, incontri formativi e momenti di collaborazione tra scuola, enti istituzionali (ARSAC e Comune) e operatori del settore agricolo, anche con l’obiettivo di rafforzare nei giovani il legame con il territorio e la consapevolezza ambientale.