DONISI DI SIDERNO Torna la festa della Madonna Addolorata

“Domani, Domenica 18 Settembre a Donisi di Siderno si festeggia la “Madonna Addolorata”.

Folto il programma religioso e civile che vedrà come eventi clou, alle ore 17.00 la Santa messa, alla quale seguiranno la processione della Madonna per le vie principali della Contrada di Donisi e, in serata, lo spettacolo musicale dei Gioia Popolare in Piazza Berlinguer.

Ci saranno anche stand gastronomici con i tradizionali panini con salsicce e zucchero filato per i più piccini.

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme momenti di gioia e allegria.”

