Cucciolo smarrito o abbandonato cerca casa

di Simona Ansani

Questa meraviglia cerca una nuova famiglia che lo adotti, al momento non ha un nome ma potresti essere proprio tu a darne uno, prendendoti cura di lui, facendolo vivere insieme a te. Probabilmente si è smarrito o è stato abbandonato, e alcune volontarie gli stanno dando le coccole necessarie e cure amorevoli, ma il cucciolino, giocarellone e molto intelligente aspetta una nuova casa dove poter vivere dignitosamente e senza i tanti pericoli che ci sono in strada. Chiunque fosse interessato può contattarci inviandoci una mail alla nostra redazione info@lentelocale.it e vi metteremo in contatto con chi si sta occupando temporaneamente di lui.