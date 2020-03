COVID-19, Ambito Territoriale Locride chiarisce su consegna a domicilio alimenti e farmaci

.

R & P

Al fine di evitare truffe e pericoli, nei confronti delle persone richiedenti il servizio disposto dell’Ambito Territoriale di Locri per la consegna gratuita a domicilio di beni di prima necessità, quali alimenti o farmaci, SI SPECIFICA che il personale utilizzato per il suddetto servizio è riconoscibile in quanto munito di apposita certificazione da parte dall’Ambito debitamente sottoscritta, timbrata e munita di numero di protocollo. Si invitano tutti i cittadini a diffidare da persone non munite di tale certificazione.