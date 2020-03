Emergenza Coronavirus, da domani la Messa celebrata dal Vescovo in diretta TV

R & P

Da domani 12 marzo, ogni mattina alle ore 9,30, l’emittente televisiva Telemia (canale 85) trasmetterà dalla Cappella dell’Episcopio di Locri, la Santa Messa celebrata da S.E. monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace. Vuole essere un modo, questo, per permettere ai fedeli che diligentemente rimangono a casa, di raccogliersi in preghiera seppure attraverso il mezzo televisivo.

Come ha suggerito nei giorni scorsi il Vescovo: “In questo momento è bene rimanere uniti soprattutto nella preghiera. Invito i fedeli a riscoprire il valore della preghiera personale, di quella fatta in casa, specie accanto a chi soffre, a fare uso dei social network che trasmettono a tutti gli orari preghiere e celebrazioni liturgiche. Anche attraverso la preghiera individuale possiamo conservare quell’unità di fede e speranza di cui tanto bisogno ha oggi il nostro Paese. Quanto stiamo vivendo mette davanti ai nostri occhi la consapevolezza della nostra fragilità e debolezza”. Ed ha aggiunto: “Sia questo tempo di quaresima un tempo di grazia per scoprire la benevolenza di un Dio che non disprezza nulla di quanto ha creato e non abbandona i suoi figli nella tormenta. Ritorniamo al Signore con umiltà di cuore ed affidiamoci a Lui”.

Locri 11 marzo 2020

L’Ufficio stampa