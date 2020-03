LOCRI L’appello di Pino Mammoliti per un piano di assistenza sociale

di Gianluca Albanese

LOCRI – Da sempre vicino agli ultimi, l’avvocato Pino Mammoliti in questo periodo difficile per l’emergenza coronavirus, intende lanciare un appello a favore di chi si trova costretto a casa da situazioni di cattiva salute cronica o da grave indigenza economica, indipendentemente dall’emergenza attuale.

Lo fa tramite un post sul proprio profilo facebook in cui chiede alle istituzioni civili e religiose, alle associazioni e al mondo del volontariato, un vero e proprio piano di assistenza sociale, per stare accanto a chi non ha i mezzi economici o le condizioni fisiche per affrontare la vita di tutti i giorni, specie in un periodo delicatissimo come questo.

Di seguito il testo integrale dello scritto di Mammoliti

“Io vorrei ringraziare chi si impegna, in questa città, in questo momento di straordinaria difficoltà che la gente ha di ritrovare il senso del loro vivere e il limite della loro intrusione nella vita di chi si trova vicino.

Se la scommessa della quotidianità e del futuro si gioca in questo scenario di guerra senza armi, lo sforzo da compiere è di ritrovare il senso di una stagione umana e civile capace di proteggere le stesse ragioni della vita. Stiamo facendo i conti con i guadagni e le perdite dovute all’avvento del COVID19, ma ancora di più, stiamo investendo con questa resilienza, sul nostro futuro. Tra qualche tempo, speriamo non lontano, potremo dire di avere investito le nostre migliori energie personali e collettive sul capitale affettivo, identitario, sociale e senza remore e senza reticenze, affronteremo, vincendo, tutte le avversità che si affiancheranno alle nostre difficoltà quotidiane nel corso del 2020. Prima di noi le donne e gli uomini del secolo scorso hanno vinto guerre, carestie, crisi economiche, che sembravano più forti e senza fine. Dopo di noi i nostri figli potranno dire di avere avuto genitori capaci di garantire un futuro meno penoso e pesante. Ora è il nostro tempo, offriamo le nostre stesse vite per vincere questa battaglia, invito tutti e ciascuno a partecipare con le forme che si riterranno più idonee, ad offrire solidarietà a chi ha più bisogno. Tutte le associazioni di volontariato potrebbero predisporre un piano di assistenza così da garantire le fasce sociali ed anagrafiche più deboli, coordinando l’impegno con i rappresentanti di tutti i culti religiosi, con gli amministratori e gli operatori sanitari. Per queste ragioni sollecito il vescovo, i pastori religiosi, il sindaco ed il direttore sanitario a procedere con la dovuta sensibilità ed urgenza, così come sempre dimostrate, a realizzare un programma minimo di assistenza sociale, chiamando “alle armi civili” quanti disposti a dare aiuto ai meno fortunati”.