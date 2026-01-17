SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026

AGNANA – Partecipatissima la Consultazione Popolare per discutere e confrontarsi sul progetto del Parco Eolico “AGNANA”, che vedrebbe l’installazione di 5 pale eoliche a monte della cittadina di Agnana Calabra.

Molti i rappresentanti che hanno partecipato al confronto appartenenti ad Associazioni ambientalistiche e non, che hanno posto degli interrogativi ai 5 comprendenti della delegazione di Statkraft.

La consultazione si è conclusa con una votazione “EOLICO SI” – “EOLICO NO”, da parte della Comunità Agnanese con il seguente esito finale: 62 presenze (52 voti NO) – (9 voti SI) – (1 bianca).

Le immagini ed i momenti salienti della consultazione nel Video, realizzato dal nostro Reporter Enzo Lacopo.

VIDEO