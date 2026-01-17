di Redazione

È morto Rocco Commisso, presidente della squadra di calcio della Fiorentina, e a darne la notizia è proprio la società viola con un comunicato sul proprio sito.

Nella nota quanto diffuso: «Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa. Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato».