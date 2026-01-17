Firmata la convenzione tra Comune, DICEAM e spinoff per la redazione di uno studio di fattibilità

R. & P.

BOVALINO – Oggi, sabato 17 gennaio 2026, sono state firmate le due convenzioni stipulate tra il Comune di Bovalino e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria (dipartimento DICEAM) e quella tra il medesimo Ente comunale e la società Wavenergy.it, al fine di predisporre uno studio di fattibilità per la realizzazione di una darsena turistica nel territorio bovalinese.

La redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica è, infatti, il primo atto concreto che l’Amministrazione Comunale di Bovalino ha deciso di porre in essere per raggiungere questo obiettivo strategico e ambizioso le cui ricadute positive impatteranno sull’intero territorio locrideo e regionale. Da anni si parla di questa infrastruttura, ma solo oggi, grazie all’impegno di somme del bilancio comunale da parte dell’Amministrazione si è avviato questo percorso lungo e complesso, ma affascinante e degno di essere perseguito per portare ricchezza e nuovi stimoli turistici ed economici.

Il DICEAM, coordinato dal Prof. Felice Arena, nella qualità di responsabile scientifico e specialista in costruzioni idrauliche e marittime, guiderà l’elaborazione dello studio di fattibilità con l’ausilio della Wavenergy.it (società spin off dell’Università) realizzando delle indagini e a seguire degli elaborati tecnici, al fine di verificare la reale fattibilità dell’opera, le sue possibili dimensioni, l’esatta collocazione e la consistenza economica in termini di rapporto tra costi e benefici.

All’interno della Convenzione è prevista anche la programmazione di incontri pubblici divulgativi per far comprendere le fasi di studio, le attività svolte e i possibili sviluppi legati alla realizzazione e alla operatività dell’infrastruttura.Un altro atto concreto dopo l’inserimento dell’opera nel piano regionale dei trasporti e della apposita candidatura alla manifestazione d’interesse indetta dalla Regione Calabria (Delibera di Giunta n. 266 del 17.12.2019 “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse ad acquisire finanziamenti per la realizzazione di nuovi porti di rilevanza economica regionale ed interregionale e/o la rifunzionalizzazione di porti esistenti e non funzionanti”).

“L’opera apre alla possibilità di creare nuovi asset d’investimento essendo strumento attrattivo per nuove utenze” – dichiara il Sindaco Maesano – “rappresenta una fonte di sviluppo innovativa capace di incidere grandemente sul turismo e su tutta l’economia territoriale. La darsena è un sogno che può essere tolto dal cassetto solo attraverso attività materiali, concrete e scientifiche. Così, lo studio di fattibilità è il primo passo per capire scientificamente l’esatta consistenza dell’obiettivo e se questo sia sostenibile e capace di rispondere alle aspettative della popolazione. Siamo certi, altresì, che grazie alla posizione strategica della nostra città, la darsena sarà un importante snodo marittimo di tutta l’area sud della costa ionica fino a Reggio Calabria.”