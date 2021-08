CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI La MetroCity si affida a De Matteis

R. & P.

Incarico affidato al nuovo Dirigente per l’Unità di Progetto Speciale “Gestione del ciclo integrato dei rifiuti” della Città Metropolitana di Reggio Calabria Ing. Vincenzo De Matteis. Il nuovo Dirigente ha firmato questa mattina il contratto e nei prossimi giorni si insedierà al settore speciale dell’Ente di Palazzo Alvaro.

Il nuovo Dirigente, che assume l’incarico fino ad oggi gestito dal Dirigente del Settore Ambiente Pietro Foti, si è già occupato in passato del ciclo dei rifiuti, rivestendo importanti incarichi gestionali nel settore a livello regionale. Negli ultimi giorni ha già avuto modo di interloquire con il Consigliere Delegato all’Ambiente Salvatore Fuda, ricevendo gli auguri di buon lavoro da parte del Sindaco Giuseppe Falcomatà e dello stesso Delegato Salvatore Fuda.

“Si tratta di proseguire un percorso già ben definito per consentire alla Città Metropolitana di svolgere al meglio questo servizio per conto dei Comuni – ha dichiarato il delegato Fuda rivolgendo il benvenuto al nuovo Dirigente – un percorso tracciato al quale tutta la struttura sta lavorando con impegno, passione e senso di responsabilità”.

“All’ingegner Pietro Foti – ha aggiunto Fuda – va un particolare ringraziamento per il lavoro svolto in condizioni certamente complicate. Con l’arrivo del Dirigente De Matteis si aggiungono energie importanti, essenziali per raggiungere in tempi brevi la realizzazione di un sistema pubblico capace di garantire una gestione efficace ed efficiente del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, obiettivo strategico del Sindaco Falcomatà e della nostra Amministrazione”.